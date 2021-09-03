Частная космическая ракета Alpha взорвалась вскоре после старта

Первый пуск частной космической ракеты Alpha в Соединенных Штатах закончился взрывом, сообщает Space News. Аппарат стартовал с авиабазы Ванденберг в Калифорнии и через несколько минут достиг сверхзвуковой скорости, однако специалисты зафиксировали аномалию в первой ступени. В результате болид был подорван у берегов Тихого океана по команде отряда Delta Космических сил США.

О том, что взрыв был контролируемым, заявили в самой компании. Это было сделано во избежание разрушений на земле. Как следует из публикации SpaceNews, ракета шла с "отставанием" от графика: вместо 67 секунд ей потребовалось более двух минут, чтобы разогнаться до "сверхзвука", а спустя 10 секунд произошло самоуничтожение.

Издание Spaceflightinsider положительно отнеслось к результатам миссии. Оно напомнило, что не всякий космический стартап с первого раза запускает свою ракету так высоко, и даже SpaceX удалось это сделать лишь с четвертого раза.

Накануне тестового пуска гендиректор компании-разработчика Firefly Aerospace Том Маркусик заявил, что успехом будет даже простой "сбор информации" во время полёта. "Чем больше данных мы соберем, тем лучше", – сказал он.

Ракета должна была вывести на низкую околоземную орбиту почти 100 килограммов полезной нагрузки – памятные вещи, фотографии, образцы ДНК и несколько небольших спутников.

Firefly была основана в 2014 году в Техасе и после банкротства в 2017 году выкуплена украинским предпринимателем Максимом Поляковым. Компания разрабатывает ракеты-носители, а также работает над созданием лунного посадочного модуля Blue Ghost, который в 2023 году по заказу NASA должен доставить на Луну полезную нагрузку.

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