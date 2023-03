Костяшки Domino-2. Артемий Троицкий делает "рыбу"

Двести шестьдесят пятый выпуск "Музыка на Свободе"​ посвящён молодым дарованиям, сотрудничающим с уже известным слушателям и читателям подкаста и радиопрограммы рекорд-лейблом Domino Records. Это очень современная и преимущественно очень лёгкая музыка, но последнее обстоятельство ничуть не смущает рок-критика Артемия Троицкого.

Domino Records из южного Лондона – один из известнейших, крупнейших и наиболее успешных независимых рекорд-лейблов в мире. Естественно, что в "Музыке на Свободе" я уже об этой студии звукозаписи рассказывал. Но, во-первых, было это почти два с половиной года назад, а во-вторых, Лоуренс Белл (основатель и бессменный руководитель компании) постоянно даёт новые веские поводы Domino Records упомянуть. Кадрово-репертуарная политика лейбла максимально гостеприимна: среди клиентов – и легендарные ветераны Роберт Уайатт и Джон Кейл (у него, кстати, только что вышел новый альбом), и вскормленные Domino Records но не отдавшиеся мажорам-транснационалам Arctic Monkeys и Franz Ferdinand. Но самое интересное в политике Domino Records – это молодые перспективные артисты, на которых у Белла изумительное чутьё.



Тирза Мастин, сценическое имя просто Tirzah, – прекрасно музыкально образованная певица и композитор из пригородов Лондона. Дебютировала она в середине 2010-х годов в качестве бэк-вокалистки известного трип-хоппера Tricky, продолжила в паре со своим однокурсником по музыкальному колледжу Микой Леви, он же Micachu, а в 2018 году обратила на себя внимание Domino и записала первый альбом, "Преданность". Дебют прошёл не очень заметно, чего не скажешь о втором LP этой артистки, "Цветовая гамма" (2021, октябрь). Описать стиль Тирзы очень нелегко. Представляете себе "экспериментальную попсу"? Здесь нечто похожее: предельно минималистичный, заторможенный и в то же время эмоциональный r&b. Бейонсе на транквилизаторах или что-то в этом роде. Странно, но впечатляет!

Tirzah с композицией Sleeping



Hard Feelings – ещё одна попытка Domino в нехарактерном в целом для лейбла направлении танцевальной поп-музыки. В данном случае речь идёт об очень модном сейчас "нео-диско". Дуэт "Сильные чувства" составили англичанин Джо Годдард, сооснователь популярной электронной группы Hop Chip (тоже на Domino) и нью-йоркская певица Эми Дуглас, ранее замеченная в неизвестном мне проекте Horse Meat Disco. Дебютный безымянный альбом эффектно звучит, но показался мне очень неровным. И, пожалуй, чересчур мейнстримовым – что лояльные потребители продукции Domino вряд ли оценили. Тем не менее, "Сестра Бесконечность" – отличный вброс для танцпола.

Hard Feelings и зажигательная Sister Infinity

Ещё один дуэт, и ещё одни новички – на сей раз абсолютные – DC Gore. Фронтмен, вокалист и автор – Доминик Гор, в прошлом лидер малоизвестного трио Little Cub. По инструментальной части помогает Дункан Тутил. Дебютный альбом называется "Все эти штучки", и это чисто английский электро-поп, причём с ударением на слове "поп". Больше всего эта сделанная в иронично-сентиментальном ключе работа напомнила мне классических Pet Shop Boys. Песенка "Ты мне нравишься" (она вышла и на сингле под видео) может служить прекрасной иллюстрацией тезиса.



Среди всех начинающих артистов Domino Records в истекшем году больше всего шума произвёл и вошёл во все списки лучших дебютантов и даже альбомов года, бесспорно, дуэт (опять!) Wet Leg с острова Уайт. Помимо кучи английских регалий, альбома на первом месте в британском, ирландском и австралийском хит-парадах, Wet Leg (на сленге – "нытик") удостоились аж трёх американских номинаций Grammy – как лучшие новые артисты, альтернативные исполнители и за лучший альтернативный альбом. Очень круто! И это при том, что существует тандем вокалисток-гитаристок Рианы Тисдейл и Хестер Чемберс всего три года. Играют они совершенно непретенциозный гитарный инди-рок или даже брит-поп, простой и мелодичный. Но берут другим: грубоватым – и притом девичьим! – юмором и скандальной тематикой песенок, которая идеально вписывается в нынешнюю феминистическую парадигму.

"Влажные грёзы" – один из главных хитов Wet Leg, и, конечно, он про секс. Об отношениях внутри дуэта Риана Тисдейл рассказала просто: "Сначала мы просто дружили, а потом поженились".

Плейлист 265-го выпуска "Музыки на Свободе":



1. Laibach (Slovenia). Ordnung und Disziplin, LP Wir sind das volk (Mute)

2. Vera Kondrateva & Yggdrasil (Россия / Faroe Islands). Ishki/Frost, LP Timint areh (Tutl)

3. Frog Eyes (Canada). A Strand оf Blue Stars, LP Violet Psalms (PaperBag)

4. Frog Eyes (Canada). A Speck оf Dust, LP The Bees (Paper Bag)

5. Party Dozen (Australia). Iron Boot, LP The Real Work (Grupo/Temporary Residence)

6. Party Dozen ft. Nick Cave (Australia). Macca the mutt, LP The Real Work (Grupo/Temporary Residence)

7. Tirzah (UK). Sleeping, LP Colourgrade (Domino)

8. Hard Feelings (USA). Sister Infinity, LP Hard Feelings (Domino)

9. DC Gore (UK). I Like You, LP All These Thungs (Double Six/Domino)

10. Wet Leg (UK). Wet Dream, LP Wet Leg (Domino)

11. Amigo The Devil (USA). Quiet As a Rat, LP Born Against (Liars Club/Regime)

12. Mafalda Minnozzi (Italy). La dolce vita, LP Cinema City: Jazz Scenes From Italian Films (MPI)

13. Geir Sundstøl (Norway). Snik, LP The Studio Intime Sessions (Hubro)

Подписывайтесь на подкаст "Музыка на Свободе" на сайте Радио Свобода



Слушайте наc на APPLE PODCASTS – SPOTIFY – GOOGLE PODCASTS