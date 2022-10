Находки толстого опоссума. Артемий Троицкий открывает Америку

Хедлайнеры двести сорок четвёртого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – американские и британские исполнители, сотрудничающие с независимым лейблом звукозаписи "Толстый опоссум" из штата Миссисипи. Рок-критик Артемий Троицкий, продолжая открывать свою Америку, уделяет внимание не только рок-культуре, но также местной фауне.

Университетский город Оксфорд имеется не только в Англии, но и на юге США. Я побывал там совсем недавно, и во время своего визита впервые увидел опоссума. Даже двух. Одного ночью (это вообще ночные животные): опоссум занимался в центре города любимым делом, опрокинул контейнер с мусором и разбирался с его съедобным содержимым. В офис второго опоссума я нанёс визит днём, в рабочее время. Не вру, всё так: я посетил фирму грамзаписи Fat Possum, "Толстый Опоссум". Более того, на логотипе фирмы изображён опоссум, с удовольствием копающийся в помойном баке!

Добыча Fat Possum богата и разнообразна – как в музыкальном, так и в географическом отношении

Лейбл основали несколько блюзовых энтузиастов из оксфордского Университета Миссисипи в 1991 году. Репертуар поначалу складывался исключительно из записей местных блюзменов, как из северной части штата Миссисипи, где находится Оксфорд, так и, разумеется, из южной Дельты. Некоторые артисты, в частности Р. Л. Бёрнсайд и Джуниор Кимбро, благодаря подвижничеству "Толстого Опоссума" прославились как минимум в пределах США. Однако возникла одна редкая для музбизнеса проблема: почти все подписанные на лейбл блюзмены были глубокими старичками и вскоре начали умирать (Кимбро в 1998 году, Бёрнсайд в 2005-м; некоторые ветераны даже не успели дожить до дебютных релизов…) Не оставляя благородное дело по восстановлению блюз- и соул-архивов, команда "Толстого Опоссума" отправилась на поиски молодых талантов – и преуспела! Главным успехом можно считать выпуск двух ранних альбомов знаменитых Black Keys Дэна Ауэрбаха, но этим дело не ограничилось.



Сегодняшняя добыча Fat Possum богата и разнообразна – как в музыкальном, так и в географическом отношении. Начнём знакомство с совсем свежего летнего релиза, на который лейбл делает большую ставку. Это лос-анджелесская хардкор/панк-группа OFF! и их третий альбом "LSD задаром". Радикальный месседж песен созвучен отчаянным настроениям сегодняшней американской молодёжи; характерное название трека: "Убей, чтобы тебя услышали".



На противоположном полюсе – милый и миролюбивый дебютный альбом жительницы Нью-Йорка Джоанны Стернберг "Тогда я попробую ещё". Это в чистом виде акустическая бардовская песня, вызывающая в памяти и Джоан Баэз, и Трейси Чепмен. Баллада "Мой ангел" исполняется соответствующим ангельским голосом. Искренность подкупает.



Недавно Fat Possum открыли представительство в Англии, и каталог фирмы впервые, как мне кажется, пополнился зарубежными артистами. И какими! "Опоссум" подписал контракт с Fat White Family из южного Лондона, одной из самых ярких и провокационных английских групп последнего десятилетия. Заодно прихватили и побочный проект Insecure Men, в котором участвует половина FWF (Сол Адамшевски и братья Лиас и Натан Сауди) и их друзья, включая Шона Леннона. В музыкальном отношении "Закомплексованные мужчины" не так интересны – я бы сказал, это спрямлённый "опопсовленный" вариант Fat White Family, – но, несомненно, забавны. Со второго (из двух) альбома этой команды я выбрал песенку "Все женщины любят меня".



Август Артур Бонди, или просто А. А. Бонди, как его все называют, тоже автор-исполнитель, но гораздо более затейливый. Он был солистом фолк-рок-группы Verbena, а в последние годы записал четыре сольных альбома, последний из которых называется Enderness (я бы перевёл как "Конечность"). Очень странная по звучанию работа: потусторонний голос, зыбкие аранжировки… Красиво, нетипично и непонятно, к какому стилю отнести – психоделия, slowcore, фолк? Бонди из Бирмингема, штат Алабама, – тоже интересный город, и вот его композиция "Бриллиантовый череп".





Одно из последних приобретений Fat Possum – филадельфийский квартет Empath. Вновь нечто странное и не поддающееся категоризации. В составе две девушки (Джем и Кэтрин) и два парня (Гаррет и Рэндалл). У меня сразу возникла ассоциация с ABBA, только в совершенно безумном преломлении, так, если бы шведы играли панк-рок! Вокальные гармонии и поп-мелодии нанизаны на бешеный ритм и панк-энергетику. Крайне непривычное, но довольно эффективное сочетание. И, как бы в напоминание о гигантах сканди-попа, второй альбом Empath называется Visitor. У ABBA альбом Visitors вышел в 1981 году. Композиция "Колокол".

Плей-лист 244-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Sex Swing (UK). La riconada, LP Type 2

2. Юлия Тузова (Россия). "Вышли мы на улицу", LP "Обратно"

3. "Порт июля" (Россия). "Катерина", LP "Знали травы"

4. Comorian (Comores). America, Crazy, LP We Are An Island, But We Are Not Alone

5. Off! (USA). Kill To Be Heard, LP Free LSD

6. Joanna Sternberg (USA). My Angel, LP Then I Try Some More

7. Insecure Men (UK/USA). All Women Love Me, LP Insecure Men

8. A. A. Bondy (USA). Diamond Skull, LP Enderness

9. Empath (USA). Bell, LP Visitor

10. Rats on Rafts (Holland). The Disappearance Of Dr.Duplicate, LP Excerpts From Chapter 3

11. Liga Latina (Denmark). Cariño corazon, LP Liga Latina

12. Silverbacks (Ireland). Klub Silberrücken, LP Fad

13. Rizomagic (Colombia). Cumbiachiampong, LP Voltaje raizal

14. Riitaoja (Finland). Taytetty lintu, LP Taytetty lintuja

