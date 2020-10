Костяшки Domino. Артемий Троицкий поддерживает независимость

Хедлайнер сто шестьдесят седьмого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – исполнители, работающие с лондонской независимой звукозаписывающей компанией Domino. ​Рок-критик Артемий Троицкий уверен: в отличие от настольной популярной игры, костяшки этого домино никогда не падают.

Продолжая путешествие по миру независимых звукозаписывающих компаний, мы дошли до одной из главных достопримечательностей на этой поляне – лейбла Domino Recording Company. Лоуренс Белл, в то время совсем молодой, основал свою фирму в южном Лондоне в 1993 году, на несколько лет отстав от первой волны инди-лейблов – Rough Trade, Mute, 4AD. Поначалу Domino специализировались на лицензировании американского альтернативного рока, выпускавшегося у тамошних "независимых" – сиэттлского лейбла Sub Pop и чикагского Drag City. Постепенно Белл начал подписывать контракты и с местной творческой молодёжью, и именно это принесло "доминошникам" успех.

Прорыв случился в середине нулевых, когда британцы Franz Ferdinand и Arctic Monkeys оккупировали первые места в национальных чартах и завоевали массу музыкальных премий. Чуть позже к ним присоединились певица/гитаристка Анна Калви, The Kills и другие. Репертуар Domino очень разнообразен, но неизменно качественен и чётко соответствует вкусам Лоуренса Белла. Скажем, несмотря на все конъюнктурные соблазны, рэпа и хип-хопа, хауса и техно на лейбле как не было, так и нет. Зато есть практически всё остальное. Возьмём на пробу полдюжины свежих релизов.

Бет Гиббонс в проекте "Симфония печальных песен"

Начнём с дебюта Domino в области современной академической музыки. Бет Гиббонс, потрясающая солистка Portishead (и, к слову, моя любимая английская певица), записала с оркестром Польского национального радио под управлением Кшистофа Пендерецкого альбом "Симфония печальных песен" Хенрика Гурецкого. Мало кто ожидал такого сотрудничества, но результат впечатлил необычайно! Бет выучила язык и спела по-польски.

Хейден Торп с композицией "Любовные преступления"

Ещё один шикарный голос – Хейден Торп. Фронтмен английской группы Wild Beasts, записавшей для Domino пять альбомов, покинул коллектив и выпустил первый "сольник" под названием "Предсказатель". Почти оперный вокал, мягкие электронные аранжировки – Торп радикально отходит от гитарного альтер-рока Wild Beasts: тот случай, когда новая карьера полностью оправдана эстетически.

Hen Ogledd и их "Крошечный охотник на ведьм"

Совсем в ином духе проект Hen Ogledd. Две барышни и два джентльмена, все весьма эксцентричные и хорошо известные как самостоятельные музыканты, объединились ради своей неиссякающей любви к народным песням в духе "старого севера". "Крошечный охотник на ведьм" – характерная страшненькая баллада в псевдосредневековом ключе.

Том Крелл и группа How to Dress Well с композицией "Холодные ночи"

Со временем у Domino появились так называемые sub-labels – "подлейблы" с определённым уклоном. Так, Double Six (есть такая костяшка в домино) специализируется на роке, Geographic – на акустической и этнической музыке, Weird World – на экспериментальных направлениях. Один из клиентов последних – житель американского штата Колорадо Том Крелл. Его пятый альбом, "Прихожая", – анфилада мрачноватых электронных пейзажей в духе модного в прошлом десятилетии стиля witch house.

Проект Nerija с заглавной композицией альбома Blume

Ни малейшего намёка на джаз в каталоге Domino ​ ещё пару лет назад не было. И первый же релиз принёс кучу призов и восторженных рецензий. Отчасти, я подозреваю, это связано и с очень необычным форматом: Nerija – афро-евро-азиатский чисто девичий джаз-септет с четырьмя духовыми инструментами. Музыка, при всей экзотичности, довольно традиционная – типичный джаз-фанк в манере 70-х годов. Blume – первый и наверняка не последний альбом "в-джазе-только-девушек".

Clinic и Complex

Завершим мы знакомство с прекрасным, всегда интересным и часто неожиданным лейблом Domino ​новейшим, восьмым по счёту, альбомом ливерпульской группы Clinic. Квартет существует с 1997 года, состав практически не менялся, а вот в стилистическом отношении Эйд Блэкбёрн со товарищи всегда преподносят сюрпризы, дрейфуя в диапазоне от глумливых психоделических опытов до агрессивного гаражного панка и прелестных песенок по лекалам другого известного ливерпульского квартета... Пожалуй, из всего игрового набора Domino я люблю их больше всех. Альбом называется "Колесницы и стрелочники".

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 167):

1. Oh Sees (USA). Moon Bog, LP Smote Reverser

2. Chris Liebling ft. Aleen Flores (Germany/UK). No Regrets, LP Burn Slow

3. Sudden Infant (Switzerland). Human Fly, LP Wölfli’s Nightmare

4. Sudden Infant (Switzerland). French Douche, LP Buddhist Nihilism

5. Beth Gibbons & Polish National Radio Orchestra (UK/Poland). Lento e Largo, from Symphony #3”, LP Symphony of Sorrowful Songs

6. Hayden Thorpe (UK). Love Crimes, LP Diviner

7. Hen Ogledd (UK). Tiny Witch Hunter, LP Mogic

8. How To Dress Well (USA). Brutal, LP The Anteroom

9. Nerija (UK). Blume, LP Blume

10. Clinic (UK). Complex, LP Wheeltappers and Shunters

11. Fröst (UK/Sweden). Record Still Spinning, LP Matters

12. Vassvik (Norway). Dalkkaskit, LP Gakti

13. Scott Gilmore (USA). Rooms We’ve Made, LP Two Roomed Motel