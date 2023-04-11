Козырная карта. Владимир Абаринов - о Трампе и выборах

Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что уголовное дело против него - это попытка Демократической партии помешать ему избраться на второй срок. На самом деле он прекрасно знает, что уголовное дело никак не препятствует его президентской кампании и даже, может быть, увеличивает его шансы. День, когда Трампу были предъявлены обвинения в суде, стал его новым триумфом. Трамп снова оказался в центре внимания, заставил национальные телеканалы вести прямые репортажи и произнёс предвыборную речь, в которой пообещал вернуться в Белый Дом и навести порядок в стране.



Опросы показывают: большинство американцев (69 процентов) убеждено, что вменяемые Трампу действия были незаконными. Это не мешает 85 процентам избирателей-республиканцев считать обвинения "охотой на ведьм". Наиболее рьяные сторонники уподобляют Трампа Нельсону Манделе и Иисусу Христу. Именно благодаря образу Трампа-мученика его ближайший конкурент, губернатор Флориды Рон Десантис, отстал в рейтингах общественных симпатий на 26 процентных пунктов. Двумя неделями прежде разрыв между ними составлял всего 8 пунктов.

Ставка Кремля сомнений не вызывает

Если не произойдет ничего экстраординарного (например, бывший президент будет лишен права избираться снова как подстрекатель захвата Капитолия 6 января 2021 года), то Трамп снова станет кандидатом Республиканской партии. Что будет, если он выиграет выборы? Либеральные эксперты не скупятся на мрачные прогнозы, и никто ни в демократическом, ни в республиканском лагерях не сомневается, что его избрание кардинальным образом скажется на ситуации в Украине.



Трамп уже неоднократно говорил (последний раз в той самой речи после явки в суд), что, будь он президентом, Россия не напала бы на Украину: "Все эти жизни были бы спасены, все эти прекрасные города устояли бы". Ведь не нападала же Россия на Украину во время его президентства! Трамп убеждён, что способен прекратить "эту ужасную войну" в течение 24 часов. "Президент должен встретиться с каждой стороной, затем с обеими вместе и быстро заключить сделку, - так он изложил свой план в ответах обозревателю Fox News Такеру Карлсону, опросившему на украинскую тему всех возможных кандидатов. - Это может быть легко сделано, если этим займется правильный президент". Трамп также считает, что противостояние России отвечает стратегическим интересам Европы, но не США, поэтому европейцы должны платить за помощь Украине столько же, если не больше, чем США. Размеры американской помощи Украине будут зависеть от результатов личной встречи Трампа с Путиным.



Его потенциальный соперник Десантис (он ещё не заявил о своем намерении избираться) придерживается аналогичных взглядов, он полагает, что Америка не должна "еще больше втягиваться в территориальный спор Украины и России", это не входит в число национальных интересов. Поэтому помощь Украине должна исключать предоставление Украине возможности проведения "наступательных операций за её пределами". Поставки самолетов F-16 и ракет дальнего радиуса действия не должны даже обсуждаться.

Ещё один возможный кандидат, бывший вице-президент США Майк Пенс, ссылается на доктрину Роналда Рейгана, согласно которой "мы поддерживаем тех, кто воюет с нашими врагами на своей территории и потому мы не должны воевать с ними сами". И добавляет: "Апологетам Путина нет места в Республиканской партии". Наконец, бывший посол США в ООН Никки Хейли, уже начавшая предвыборную кампанию, выразилась так: "Российское правительство - потенциальная диктатура, не делающая тайны из своей ненависти к Америке... Для Америки будет гораздо лучше, если победит Украина, а не Россия. Если войну выиграет Россия, нет причин верить в то, что она остановится на Украине. Если Россия выиграет, её ближайшие союзники, Китай и Иран, станут гораздо агрессивнее".

Однако пока Пенс и Хейли - аутсайдеры президентской гонки, а в Республиканской партии по украинскому вопросу нет единства. Во всяком случае многие наблюдатели предполагают, что этот вопрос займет в избирательной кампании едва ли не ключевое место. Ставка Кремля сомнений не вызывает. Как пишет в Financial Times колумнист Эдвард Люс, играя на двойном значении английского слова trump ("козырь"), "на американских выборах 2024 года у Путина на руках козырная карта".

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель



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