Игра в гляделки. Владимир Абаринов - о выборах президента

Во вторник президент США Джо Байден выступил в Конгрессе с отчетным докладом, посланием "О положении страны". Президент усиленно внушал аудитории оптимизм и часто отступал от текста, демонстрируя способность вести непринужденный разговор, но о будущем Америки говорил с помощью местоимений: "Мы, американцы". Ожидалось, что Байден объявит о своем решении избираться на второй срок накануне послания, и он почти сделал это, но в последний момент, видимо, решил притормозить. Только 43 процента избирателей одобряют сегодня деятельность Байдена на посту президента, из послевоенных президентов в этот момент рейтинг ниже был только у Дональда Трампа. Большинство избирателей-демократов не хочет, чтобы Байден переизбирался.

Но и у Трампа, который уже начал свою кампанию, дела обстоят немногим лучше. Избиратели-республиканцы предпочли бы видеть в бюллетене вместо его имени другое.



Настроение избирателей понятно: они не хотят попасть в "день сурка", как бы Трампу ни хотелось реванша. Если матч всё же состоится, то в день голосования Байдену будет 82 года, Трампу 78. Поединок с Байденом Трамп пока выигрывает, хотя и с незначительным преимуществом. Но что будет, если он проиграет праймериз? Вряд ли у него получится второй раз расшвырять соперников, как котят. Трамп ведёт кампанию в своем прежнем стиле: дескать, будь президентом он, Путин не осмелился бы начать войну с Украиной, северокорейцы запускать свои ракеты, а китайцы - свои шпионские воздушные шары. Трамп никогла не объясняет, как бы он этого добился, и пустая фанаберия на большинство американцев уже не действует.

У возможного российского вмешательства в американские выборы на этот раз не будет никаких сдерживающих факторов

Ситуация с грядущими президентскими выборами сейчас как в игре в гляделки: кто первый моргнёт, тот и проиграл. Опасность подстерегает из-за угла. Например, есть сведения, что у Байдена может появиться соперник-однопартиец из числа "прогрессистов" - левого крыла партии. Номинации этот политик не получит, по сократит шансы Байдена. У республиканцев, с одной стороны, длинный список возможных кандидатов, с другой - они боятся потерять Трампа вместе с его электоральной базой. Что если Трамп, разобиженный на однопартийцев, решит избираться как независимый кандидат? Очень много неизвестных в этом уравнении. Поэтому перспективные кандидаты медлят, они хотят хоть какой-то ясности.



"Америка вернулась", - эту фразу, сказанную Байденом на первом после его избрания саммите G7, президент напомнил

недавно на встрече с донорами Демпартии. Французский президент Эмманюэль Макрон, по его словам, в ответ поинтересовался: "Надолго?", а канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь спросил: "Что бы вы делали, господин президент, если бы проснулись утром и узнали, что британский парламент взят штурмом в попытке изменить результаты выборов премьер-министра и при этом двое полицейских убиты?"

Эту страницу своей недавней истории Америка считает перевернутой. На противостоянии росссийской агрессии она восстановила своё глобальное лидерство и доверие союзников. Без США никакой проукраинской коалиции не было бы. "Мы будем с вами столько, сколько потребуется", - пообещал Байден Украине, и большинство американцев (65 процентов) поддерживает его в этом, даже если война затянется. Но сюжет президентской кампании непредсказуем. 63 процента избирателей-республиканцев сегодня возражают против увеличения американской военной помощи Украине, только 29 процентов из них считают, что эта война серьезно угрожает интересам США, а 41 процент готов обменять украинские территории на быстрое прекращение войны.



Для Украины все может измениться с приходом в Белый Дом президента-республиканца, кто бы им ни был. Нет сомнений, что Кремль делает ставку именно на этот сценарий, и у возможного российского вмешательства в американские выборы на этот раз не будет никаких сдерживающих факторов.

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель



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