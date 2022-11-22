Краевой суд оставил приговор Андрею Пивоварову без изменений

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор оппозиционному политику Андрею Пивоварову. Об этом сообщает телеграм-канал "Команда Пивоварова".

В июле суд в Краснодаре признал Пивоварова виновным в руководстве нежелательной организацией из-за публикаций в фейсбуке и проведения гражданского форума и приговорил оппозиционера к 4 годам колонии и лишил права заниматься общественно-политической деятельностью сроком на 8 лет.

Выступая в апелляционном заседании с последним словом, Пивоваров сказал, что не согласен не только с приговором, но и с самим существованием статьи об осуществлении деятельности неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России. Он отметил, что статья была создана властями специально для борьбы с основанной Михаилом Ходорковским "Открытой Россией". Судья прервала Пивоварова словами: "Подсудимый, вы не на митинге", - передает SOTA.

Пивоваров – бывший исполнительный директор "Открытой России", которая признана "нежелательной" на территории России.

Он был задержан в конце мая прошлого года. Сотрудники правоохранительных органов вывели его из самолета в Санкт-Петербурге и доставили на Кубань. Оппозиционеру была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Пивоварова арестовали уже после того, как деятельность "Открытой России" в стране была прекращена.

Изначально оппозиционному политику предъявили обвинение в том, что он якобы в Краснодаре сделал репост в фейсбуке, связанный с "Открытой Россией". Соратники Пивоварова утверждают, что запись была сделана не им. Позже в обвинительном заключении число постов, которые вменяют в вину Пивоварову, увеличилось до 30 и прибавилась организация мероприятий.

Андрей Пивоваров и его соратники считают его дело политическим. ЕС выступал с призывом освободить оппозиционера .