Надо меня отпускать! Андрей Пивоваров – с речью в суде

7 июля представитель гособвинения на слушаниях в краснодарском суде запросил 5 лет заключения в колонии общего режима для политика Андрея Пивоварова, обвиняющегося по статье о руководстве "нежелательной организацией". Пивоваров – бывший исполнительный директор "Открытой России", эта организация признана Министерством юстиции России "нежелательной", – находится под стражей с мая 2021 года. В доказательство его вины следствие приводит около 30 постов в фейсбуке и один репост в твиттере.

Правозащитный центр "Мемориал" и другие правозащитные организации считают Пивоварова политическим заключённым. Оказавшись в СИЗО, Пивоваров начал сотрудничать с Радио Свобода. В качестве своего очередного поста Андрей предложил обнародовать речь в суде, произнесённую им 30 июня. Текст речи публикуется с небольшими сокращениями.

Я считаю своё дело абсолютно политическим. В моих действиях никогда не было... преступного умысла. На что я опирался в своей политической, общественной деятельности – так это на построение образованного демократического общества, базирующегося на правах человека. Хотел, чтобы наша страна развивалась по пути парламентской республики, как предусмотрено Конституцией...

...Своё преследование я связываю с тем, что я активно занимался общественной деятельностью. Я планировал идти на выборы депутатов Государственной думы. Чтобы воспрепятствовать этому, чтобы я не мог баллотироваться, было возбуждено уголовное дело. На моем примере, как я предполагаю, стремились показать другим, что будет с теми, кто позволяет себе "лишнее", позволяет себе думать свободно, выступать. Отдельно хочу дать оценку статье 284.1 УК РФ. С моей точки зрения, это репрессивная неконституционная статья, которая лишает граждан права на свободу слова и права на создание объединений. Она незаконна, неконституционна и должна быть отменена.

Мне 40 лет, юбилей я встретил в СИЗО. Я окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "экономист-математик". У меня было несколько бизнесов, было собственное пивоваренное производство. Я был основателем и директором пивоварни, с моей-то фамилией! Занимался общественной деятельностью, несколько раз баллотировался на выборах разного уровня, участвовал в избирательных кампаниях и как кандидат, и как начальник штаба, был членом избирательных комиссий разных уровней, членом политических партий, некоммерческих организаций. Долго будет всё перечислять.

В своей политической, общественной деятельности я опирался на построение в России образованного демократического общества, базирующегося на правах человека

Но я никогда не был членом никакой иностранной организации, тем более нежелательной. "Открытая Россия" была движением без образования юридического лица. Главной её целью было развитие демократии, образовательных проектов и в целом развитие России как процветающего демократического государства. Весной 2019 года организация была ликвидирована. В том же году было проведено собрание по созданию общественной общероссийской организации "Открытая Россия”. В создании принимали участие 10–15 человек из разных регионов страны, все они граждане Российской Федерации. Эта структура имела совсем другую [организационную] форму, она была нацелена на активное участие в общественной жизни нашей страны. Документы о её регистрации были поданы в Минюст, они есть в материалах дела. И что важно: мы получили два отказа от Минюста, по формальным признакам. Чьих-то паспортных данных не хватало, к примеру. Не было ни одной претензии, касающейся иностранных участников и, не дай Бог, "нежелательности". То есть Минюст – профильная структура, которая занимается регистрацией юридических лиц, – признавала, что организация российская.

27 мая 2021 года эта организация была ликвидирована, за два дня до возбуждения против меня уголовного дела. Я прекратил членство в этой организации, она была ликвидирована, и об этом написали не только паблики в социальных сетях, об этом написали РИА Новости, Интерфакс, ТАСС. Это было событие, о котором всем было известно. В статье 284.1 УК РФ есть важное примечание: лицо, которое обвиняется по данной статье, если оно добровольно прекратило участие в якобы нежелательной организации, не может быть привлечено к уголовной ответственности. Нет оснований меня привлекать даже с точки зрения этого репрессивного закона. Документы доказывают полную мою невиновность, причин привлекать меня по этой статье просто не должно быть...

...Обвинение вменяет мне в вину публикацию постов. Но на приложенных скриншотах видно, что это не мой профиль на фейсбуке, а публичная страница моей команды, которую модерирует несколько человек. В первой версии обвинения публикация этих постов якобы свидетельствовала о моём "участии" в деятельности "нежелательной организации", а потом эти же посты стали доказательством моего руководства ею. Знаете, я немножко обалдел: у меня есть экономическое образование, есть понимание менеджмента. Невозможно чем-либо управлять через посты в соцсетях! Нельзя сказать, что нашим государством руководят Соловьёв или Симоньян, которые больше говорят, чем, предположим, президент! Или всё же они управляют государством? Или судом управляет пресс-служба? Нонсенс.

Управление – раздача приказов, распоряжений, контроль за деятельностью. А мне почему-то говорят, что управление – это посты в социальных сетях. Доходит до комичного: один из постов я якобы разместил, находясь в Смоленской области. В этот момент я был задержан, уже двое суток провёл под арестом. У меня изъяли все гаджеты, всё это запротоколировано. А я, с точки зрения обвинения, размещал посты - что невозможно и ставит под сомнение компетенцию ФСБ! В день, когда вышла другая публикация, я находился в спецприемнике в Мневниках, под арестом, без доступа к интернету. Но самое интересное вот что: я нахожусь в спецблоке СИЗО уже 13 месяцев, и всё это время на странице продолжают выходить посты. Меня арестовали, предъявив в качестве доказательства в самом начале только одну публикацию – репост сообщения паблика "Объединенные демократы", назвав его "нежелательной организацией". При поддержке этого проекта несколько сотен человек стали депутатами в Москве. Эту идею поддерживало огромное количество разных людей, от Ксении Собчак до Михаила Ходорковского.

Судья только что приобщила к делу решение судов двух инстанций, которые говорят о том, что "Объединенные демократы" – российский проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург". Организация признана "иностранным агентом", отсюда и суды. Но с точки зрения закона "нежелательной" может быть только иностранная организация! Поэтому говорить, что "Объединенные демократы" – "нежелательная организация", нельзя. Это не только я так считаю, так считают Минюст и суды.

Моя роль в рамках "Объединённых демократов" сводилась к помощи муниципальным депутатам. Я считал и считаю, что муниципальные выборы – это очень важно, а когда в них участвуют – это хорошо.

Материалы этого дела должны были быть отвергнуты ещё в мае прошлого года. Но этого не случилось, поэтому я провёл уже 13 месяцев за решёткой. На основании того, что я сказал, – надо меня отпускать!

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