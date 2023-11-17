Красноярскому журналисту дали штраф за "возбуждение вражды" к единороссам

Суд в Красноярске оштрафовал главного редактора интернет-издания Kras.news Дмитрия Полушина на 20 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти и вражды к членам партии "Единая Россия".

Поводом для возбуждения дела стал ролик Полушина в ютьюбе, в котором он обвинил депутатов горсовета от "Единой России" в лоббировании интересов промышленных компаний, чья деятельность влияет на экологию Красноярска. Видео начинается с "нецензурного вступления", которое Полушин записал "для привлечения внимания". В нём журналист рассуждает о наиболее точном определении единоросса.

Ролик набрал 16 тысяч просмотров. На него пожаловался сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом – прокуратура возбудила дело. В его основу легла лингвистическая экспертиза, согласно выводам которой видео содержит "признаки возбуждения вражды в отношении представителей группы лиц, выделенных по социальному признаку (признаку членства в "Единой России")".

Полушин вину не признаёт. Он считает, что его преследование связано с поддержкой осуждённого политика и бизнесмена Анатолия Быкова. Адвокат Полушина сказал "Коммерсанту", что политическая партия не может являться социальной группой, и пообещал обжаловать решение суда, хотя и "не видит" шансов на успех.