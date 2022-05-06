Красный глобализм. Александр Гогун – о предшественниках и Путине

Война в Украине породила апокалиптические настроения, ведь с первых дней президент России прозрачно намекнул на использование атомного оружия: "Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлителен. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались". На днях глава ЦРУ допустил применение Россией ядерного оружия, а вслед за ним и представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что не исключает такого развития событий. Напомним, что ранее британская разведка предполагала, что российская армия может решиться на применение в Украине другого типа ОМП, боевых отравляющих веществ.

Между тем единственным правителем даже не России, а СССР, кто действительно готов был учинить атомную бойню по собственному почину, являлся Иосиф Сталин. Джугашвили правил страхом, и запуганные приближённые после его смерти изменили замысел кремлёвских всемирных поползновений именно из-за боязни ядерной войны. Используя ядерное сдерживание, они хотели по ломтю захватывать страны третьего мира, взять в кольцо развитые страны и принудить их к капитуляции. В конце 1980-х план провалился вместе с надорвавшейся и прогнившей советской системой.

Только в 1950-х годах ядерная война теоретически могла принести выигрыш одной из сторон, в условиях, когда основным средством доставки зарядов являлись бомбардировщики. При наличии хорошей ПВО и многочисленной авиации ещё оставался шанс получить господство в воздухе, сокрушить противника на земле, на море, а потом заставить его сдаться. А вот ракеты, начиная с 1960-х, ввели симметричное правило, действующее и до наших дней: "Кто выстрелит первым, тот погибнет вторым". Это даже не пиррова победа, и менее всего Путин и члены кооператива "Озеро" желают героической смерти. Официально ядерный потенциал РФ самый большой в мире, но разница с США символическая, с перевесом в несколько десятков боеголовок. Учитывая мощь арсеналов, никакого практического значения в этом нет, и номинальное первенство-превосходство поддерживается Москвой, только чтобы пустить пыль в глаза домашним избирателям и электорату развитых стран.

Сейчас отдельные голоса приравнивают Путина даже не к Сталину, а к Адольфу Гитлеру, войну против Украины объявляют либо началом Третьей мировой, либо её прологом, а целью Путина – стать самым мощным властелином на планете Земля: "Мировое господство – это когда ты можешь поставить свой оккупационный гарнизон куда сочтёшь нужным".

Однако Путин, по моему мнению, психологически ближе не Гитлеру, а Сталину в том отношении, что столь же деидеологизован. Напомним, что Гитлер правил своей страной только 13 лет, а Путин остаётся у власти уже почти четверть века. В отличие от исступлённого фанатика-нациста, одержимого идеями высшей расы и жизненного пространства, у хладнокровного служаки-чекиста другой внутренний стержень – цинизм.

Да, конечно, российское военное присутствие – в Азии, Африке и Латинской Америке – раскинулось столь широко, что о подобных масштабах европоцентрист из Рейхсканцелярии и не помышлял. Но это скорее операции влияния, чем захваты. Прямые военные завоевания Путина, если сравнить исходные базы (население и территории Германии и СССР/России в 1933 и 1999 годах с последующие "достижениями"), у Владимира Владимировича весьма скромны по сравнению с гитлеровскими.

Но и географический размах поползновений кремлёвской корпорации на Сталина похож не полностью: если для Джугашвили (да и для Хрущёва с Брежневым) мировая революция или же глобальная военная представляли собой реальные практические цели, то Путин использует внешнюю политику даже не для переустройства миропорядка, установившегося после холодной войны, а всего лишь для сохранения собственной власти в России.

Великодержавно настроенному русскому люду с 2014 года непрерывно показывают захватывающий фильм про войну

Вероятнее всего, депопуляция похожей, но демократической страны-соседки является долгосрочным планом Кремля, осуществляемым с 2014 года: сделать свободную Украину менее привлекательной, чем Россия, и, тем самым, упредить желание русских повторить майдан. Цель можно считать достигнутой – по прогнозу МВФ, ВВП Украины упадет на треть в этом году, России – менее чем на 10 процентов. И пока ещё неясно, как будут развиваться события на фронте. Сейчас демонстраций политической оппозиции в Москве почти нет, и это и является главным успехом Путина в текущей войне. Протест, достигший максимума в 2011 году, в последнее десятилетие планомерно подавлялся с помощью в том числе и внешнеполитических актов агрессии. Наиболее буйные участники националистических "Русских маршей" сложили головы в Донбассе. Другие говорят: "В ходе войны против своего правительства не выступают".

Великодержавно настроенному русскому люду с 2014 года непрерывно показывают захватывающий фильм про войну. Но главное, что либерально настроенная общественность деморализована, шокирована и подавлена. Не осталось сомнений, что если в руины превратили Мариуполь, то при необходимости разбомбят не только Воронеж, а судьбу Бучи вполне может повторить, например, расположенная в Калужской области Таруса, историко-литературный символ всей российской провинции, где в 2020 году прошла локальная топонимическая декоммунизация – если таковая начнёт переходить в местный "майдан".

Предположительно, ещё одной задачей Кремля является самоизоляция России, отгораживание её населения от свободных развитых стран, чтобы "крамола" не попадала через границы. В этом смысле достаточно выгодно для российских властей подвернулась эпидемия коронавируса. Запретив применение на территории страны зарубежных вакцин, власть, таким образом, заставила миллионы подданных не ездить за границу за вольнодумством, да ещё и свалив вину за это на Запад, ведь формально именно ЕС не пускает к себе россиян, привитых лишь "Спутником". Проверив, что страна вполне функциональна в ходе многомесячного карантина, Путин решил этот режим продлить – войной. Таким образом, всевозможные бойкоты и разрывы связей с РФ, особенно в культурной и научной сферах, именно то, чего добивался Кремль. Увы, выглядит так, что, как и в 2014 году, нынешнее кровопролитие дало пока что в основном те результаты, ради чего затевалось Кремлём.

После стагнации 2013 года и намечавшегося естественного экономического падения власть "русской весной" сумела отвлечь народ Крымом и Донбассом, да ещё и обвинить ЕС и США в обвале рубля и ухудшении жизненного уровня населения. Если ввиду экономического кризиса средней силы Кремль готов был учинить гибридную агрессию 2014 года как реакцию на Майдан, то, скажите, ожидания каких потрясений подтолкнули Путина к началу ничем не спровоцированной полномасштабной войны с соседним большим государством? Вероятный ответ кроется в том явлении, новости о котором потонули в информационном урагане из Восточной Европы в последние два месяца: на 2022 год прогнозы развития экономики КНР были от сдержанных до катастрофических. И сейчас народное китайское народное хозяйство входит в стагнацию, которая рискует перейти в падение, а это не может не затронуть и Россию. Поэтому русско-украинская война уж никак не первый шаг Путина к мировому господству, но выглядит скорее как рокочущие отголоски глобального кризиса авторитаризма. Корпорация ФСБ цепляется за власть, оглушая общество и изгоняя несогласных загодя, ввиду вероятной бури.

Александр Гогун – военный историк, Германия



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