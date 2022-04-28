Автозак с "дипномерами". Галина Сидорова - о символе рашизма

Не помню, когда конкретно он появился, но точно в начале войны. Новенький белоснежный автозак. Возможно, из Мелеуза, что в Башкортостане, где, насколько мне известно, собирают самые "навороченные". На выставках рекламируют "оцинковку в кузовах, скошенные углы (для эстетики и жёсткости)… лавки без заусениц, кондиционер и биотуалет в обязательной комплектации". Похоже, в этом производстве импортозамещение не требуется.

Чудо спецтехники запарковано на углу вплотную к стене здания МИДа на Смоленской площади. И стоит там с тех пор, по моим наблюдениям, 24 часа в сутки. С приложением в виде парочки полицейских в полной боевой выкладке. Ребята добросовестно стреляют глазами по прохожим: вдруг, кто в "неправильного цвета" кроссовках пробежит, или с "миролюбивым" рюкзачком, ну, или с томиком "Войны и мира", на худой конец. Не удивлюсь, если эта полицейская инсталляция оказалась в таком нетрадиционном месте ещё и по другой причине: в качестве своего рода предупреждения обитателям мидовской высотки. Пока о неблагонадёжных дипломатах не слышно. Но, кто знает, что там варится в головах у людей, привыкших решать проблемы более цивилизованно, чем предлагает нынешнее кремлёвское и их собственное мидовское начальство. Тем более, количество"«московских" сотрудников МИД в последние месяцы увеличилось на несколько сотен, с учётом "кассетных высылок" из российских посольств по всему возмущенному миру. Да и кто поручится за государева чиновника в смутные времена?

Недаром заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, известный по итогам своего давнего блиц-премьерства как "киндер-сюрприз" и ныне доросший до кураторства взаимодействия с "ЛНР" и "ДНР", озаботился исключением "сюрпризов" со стороны покорных пока чиновников. Он распорядился внедрить в ведомства и госкомпании институт заместителей руководителей по информационно-политической работе. Их задача – "политинформирование" работников, а также "мониторинг эмоционального климата и настроений в коллективах" в целях формирования "единого смыслового и информационного поля".

Автозак - символ рашизма. Символ этой войны, всё более беспощадной и бессмысленной. Войны, которую Путин и Ко развязали на два фронта – против Украины и против собственных инакомыслящих граждан. Беспощадной, потому что в ней гибнут тысячи и тысячи людей – украинцы, с оружием в руках защищать свою страну; русские, точнее, рашисты, пришедшие с оружием на чужую землю, принесшие смерть и страдания мирным жителям. Из российских школьных учебников вымарывают упоминания о соседней стране. Из общественной жизни убирают оппозиционных политиков, активистов, независимых журналистов. Уже более сотни человек стали обвиняемыми по уголовным делам из-за участия в протестах, публичных высказываний и публикаций против войны…

Независимо от того, какой именно окажется развязка, любимой русской забавы - поиска виноватых – не избежать

А "единого смыслового поля" не просматривается. Война оказалась столь же беспощадной, сколь и бессмысленной. Бессмысленной, потому что два с лишним месяца спустя после её начала в головах тех, кто её затеял, обозначив чекистским термином "спецоперация", так и не сложилось внятного объяснения, чего ради? Пока до общественности время от времени доводится только то, что "всё идёт по плану". Но план этот, "чем дальше, тем страньше". Поначалу из "утечек" из Кремля следовало, что путинский план состоит в устранении (от власти) президента Зеленского и "деукранизации" (на публику подававшейся как "денацификация") Украины, с превращением её в российскую провинцию. Потом заговорили о проекте "освобождения" Луганской и Донецкой областей. В середине апреля из интервью министра Сергея Лаврова мы узнали, что "настоящая" причина "спецоперации" - "самодовольство Запада, который продвигал НАТО на восток". Впрочем, ещё неделю спустя, появилась новая трактовка. Владимир Путин сообщил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что Россия начала "специальную военную операцию на Украине в соответствии с 51 статьёй Устава ООН" - мол, после того, как Москва признала независимость "ДНР" и "ЛНР", их власти обратились к с просьбой оь оказании военной помощи.

Путинские генералы, вероятно, получив взбучку за провал "блицкрига", по-своему обогатили "смысловое поле": в их заявлениях неожиданно появилось Приднестровье, где "русских тоже обижают". Ну а сам Путин снова сделал то единственное, что ему в последнее время удаётся лучше всего, пригрозил всему остальному миру: если кто-либо "со стороны" вмешается в ситуацию и создаст для России неприемлемые "угрозы стратегического характера", то Москва нанесёт "молниеносные удары". Откровенный намёк на ядерный шантаж…

В сухом остатке: за два месяца войны Украина не только выстояла, но и стала в глазах самих захватчиков "ближе к НАТО". Что до самой НАТО, то организация имеет шансы прирасти Финляндией и Швецией, которые ещё несколько месяцев назад о подобном не помышляли. Российская дипломатия преуспела в сплачивании Запада против себя. Российская экономика корчится в тисках санкций. С таким промежуточным результатом финал, в отличие от противоречивых "планов", просматривается чётко. Независимо от того, какой именно окажется развязка, любимой русской забавы - поиска виноватых – не избежать. Кандидаты, на мой взгляд, очевидны: Сергей Шойгу (развалил-разворовал армию, с Украиной не справился) и Сергей Лавров (расширение НАТО не предотвратил, санкций не ослабил). Так что автозак у стен МИДа – это ещё и плохое предзнаменование для тех, кто не хочет задуматься если не о стране, то хотя бы о собственном завтрашнем дне.

Галина Сидорова - московский журналист и внешнеполитический обозреватель

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