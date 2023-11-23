Крайне правые лидируют на выборах в Нидерландах

Ультраправая "Партия свободы" лидирует на досрочных выборах в Палату представителей Нидерландов. Она может получить вдвое больше мест, чем в нынешнем созыве. Соцопросы масштаб её поддержки не отражали.

По результатам подсчёта 98% бюллетеней, "Партия свободы" набирает 23,5% голосов избирателей, что даёт ей право занять 37 из 150 кресел в нижней палате парламента.

Левый альянс "Зелёные–Партия труда" получает 15,5%. Почти столько же – 15,1% – у партии "Народная партия за свободу и демократию". Сейчас она имеет больше всех мест в парламенте, но её лидер Марк Рютте, который занимал должность премьер-министра с 2010 года, в июле объявил о намерении уйти из политики. Летом правительство Нидерландов распалось, так как не смогло достичь соглашения по ограничению иммиграции. У страны с тех пор временное правительство во главе с Рютте.

Четвёртое место с предварительным результатом 12,8% занимает христианско-демократический "Новый общественный договор", зарегистрированный в августе 2023 года. Его лидер – Питер Омциг – один из самых популярных консервативных политиков в Нидерландах, но на пост премьер-министра, по его собственным словам, претендовать он не будет.

Всего в выборах участвуют 26 партий. На данный момент в парламент, преодолев порог в 0,67%, пройдут 15 из них.

Для формирования правительства партиям придётся создавать коалицию как минимум из 76 депутатов. "Зелёные–Партия труда" и "Новый общественный договор" уже заявили, что в коалицию с ультраправыми не вступят, пишет The Guardian. "Народная партия" готова обсуждать такой вариант, но кандидатуру их лидера Герта Вилдерса на пост премьер-министра не поддержит.

Эксперты опасаются, что результаты выборов могут привести к "конституционному тупику". Переговоры о коалиции могут растянуться на ещё более долгий срок, чем предыдущие, продлившиеся рекордный 271 день.

"Партия свободы" Вилдерса придерживается евроскептических, националистических, антииммигрантских и антиисламских взглядов. Сам Вилдерс, который в 2016 году публично назвал марокканцев "отбросами", в ходе предвыборной кампании пытался смягчить жёсткую позицию партии. Он обещал, что будет премьер-министром для всех голландцев, "независимо от их религии, происхождения, пола и чего-либо ещё". Также он признал, что есть "более серьёзные проблемы", чем сокращение числа беженцев, имея в виду среди прочего кризис стоимости жизни.

Ранее Вилдерс настаивал, что Нидерланды должны прекратить оказывать военную помощь Украине. За несколько дней до выборов Минобороны Нидерландов выделило на эти цели два миллиарда евро. Тогда глава ведомства заявляла, что поддержка продолжится "и в будущем".

Ни один из соцопросов, которые регулярно проводились в Нидерландах с предыдущих выборов в Палату представителей в 2021 году, не показывал столь высокую поддержку ультраправых.