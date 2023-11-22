В Нидерландах начались выборы – там сменится премьер впервые за 13 лет

Сегодня, 22 ноября, в Нидерландах началось голосование на досрочных выборах в Палату представителей. По их итогам в стране сменится премьер-министр – впервые с 2010 года.

В выборах участвуют 26 партий всего политического спектра. Для формирования большинства в парламенте необходимо 76 из 150 мандатов. По результатам опросов, ни одна партия столько не получит, а основными претендентами на победу и формирование правящей коалиции считаются четыре партии.

"Народная партия за свободу и демократию" сейчас имеет большинство мест в парламенте и своего премьер-министра – Марка Рютте, который занимал эту должность с 2010 года. В июле 2023 года он объявил об отставке из-за раскола правящей коалиции по иммиграционным вопросам. Рютте, которого прозвали "тефлоновым Марком" за его способность сдерживать правительственные кризисы, заявил, что уйдёт из политики.

Прямые конкуренты праволиберальной "Народной партии" – правопопулистская "Партия за свободу", альянс "Зелёные–Партия труда" и христианско-демократический "Новый общественный договор". Последний появился в августе 2023 года под лидерством Питера Омцига – одного из самых популярных консервативных политиков в Нидерландах. По его словам, на пост премьер-министра он не претендует.

Среди остальных конкурентов – "Партия для животных", которая отстаивает их интересы в парламенте, "50+", защищающая пенсионеров, и лидер на прошедших в мае выборах в Сенат "Движение фермеров и горожан".

Голландские избиратели голосуют по пропорциональной системе с открытыми списками. Чтобы пройти в парламент, кандидатам от партии нужно вместе набрать 0,67% голосов избирателей. Столь низкий порог является редкостью для стран Евросоюза.

Согласно предвыборному исследованию, результаты которого приводит Euronews, голландцев больше всего волнуют инфляция, миграция и система здравоохранения в стране, а также дефицит жилья, переход на зелёные источники энергии и изменение климата.