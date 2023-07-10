Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил об уходе из политики

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы правительства на пятый срок и покинет политику после досрочных выборов. Об этом сообщает Reuters.
Кроме того, Рютте покинет пост лидера "Народной партии за свободу и демократию". Она была ведущей в правительственной коалиции.
8 июля правительство Нидерландов распалось, так как не смогло достичь соглашения по ограничению иммиграции.
Нынешняя коалиция пока останется в качестве временного правительства и не сможет принимать решения о новой политике. Парламентские выборы ориентировочно пройдут в ноябре 2023 года.
Марку Рютте 56 лет. Он занял должность премьера в 2010 году. За 13 лет Рютте возглавлял четыре правительства и остается исполняющим обязанности премьера до выборов. Ожидалось, что политик снова возглавит свою партию на выборах.
Премьеру Нидерландов несколько раз предлагали высокие международные должности в НАТО и ЕС, но он называл пост главы правительства "лучшей работой в мире". При этом Рютте никогда не говорил, что хочет уйти из политики, отмечает Reuters.
- Консервативная партия Рютте стремилась ужесточить условия для предоставления убежища в стране. За более жёсткие меры выступала и партия христианских демократов. Две другие участницы правящей коалиции – "Демократы 66" и "Христианский союз" – с ужесточением иммиграционной политики не соглашались. Разногласия стали причиной распада коалиции.
- В 2022 году число заявлений о предоставлении убежища в Нидерландах выросло на треть и превысило 46 тысяч, причём почти половина из них пришлась на жителей стран Европы. По прогнозам властей, в этом году число заявлений может достичь 70 тысяч. Среди прочего наплыв беженцев создаёт нагрузку на жилой фонд, который и так мал для густонаселённых Нидерландов.
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