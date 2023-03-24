Кремль не будет участвовать в ежегодной акции "Час Земли"

Московский Кремль в этом году не будет принимать участие в ежегодной акции "Час Земли", в рамках которой по всему миру отключают подсветку зданий. Это связано с тем, что Всемирный фонд защиты дикой природы (WWF), который организует акцию, был признан в России "иностранным агентом". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Кремль участвовал в акции с 2013 года. Цель акции "Час Земли" - сформировать ответственное отношение человека к окружающей среде. По всему миру люди в одно и то же время выключают на один час свет и электроприборы, а на известных архитектурных соотружениях отключают подсветку.

В начале марта Минюст России внёс в реестр "иноагентов" крупнейшую в мире международнаю природоохранную организацию - Всемирный фонд дикой природы (WWF). Она была основана в 1961 году и имеет представительства практически во всех странах мира. Фонд занимается защитой животных и растений, находящихся под угрозой вымирания, и масштабными экологическими проектами. Организация намерена добиваться отмены статуса "иноагента" через суд.

Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека. Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц.