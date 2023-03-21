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Экоорганизации России попросили Путина убрать WWF из "иноагентов"

Экологические организации из разных регионов России попросили отменить решение о внесении Всемирного фонда дикой природы (WWF) в реестр "иностранных агентов". Письмо с этой просьбой они адресовали президенту России Владимиру Путину и главе Минюста.

Авторы письма называют решение о признании WWF иноагентом ошибочным и несправедливым и утверждают, что оно негативно отразится на сохранении природы России. Также в письме говорится, что решение Минюста подрывает важную работу WWF по сотрудничеству с органами власти в экологических целях.

Такая работа особенно актуальна на фоне роста экологических протестов и попыток "отдельных лоббистов и недобросовестных чиновников" продвигать инициативы, которые противоречат природоохранным интересам России, отмечают авторы письма.

За 28 лет работы WWF в России фонд реализовал более 1500 полевых проектов, поддержал создание и расширение больше 145 особо охраняемых природных территорий на площади свыше 72 миллионов гектаров, говорится в письме.

Просьбу отменить решение о признании WWF иноагентом поддержали уже 62 экологические организации России – от Калининграда до Владивостока.

  • Минюст России внёс Всемирный фонд дикой природы в реестр "иноагентов" в марте 2022 года. Фонд сообщил, что будет добиваться отмены статуса "иноагента" через суд.
  • Российские власти могут объявить иноагентом любого, кто находится под "иностранным влиянием", определение которого в законе прописано очень расплывчато. "Иноагентам" запрещено преподавать в госучреждениях, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и быть членами избирательных комиссий.
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