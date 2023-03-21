Экоорганизации России попросили Путина убрать WWF из "иноагентов"

Экологические организации из разных регионов России попросили отменить решение о внесении Всемирного фонда дикой природы (WWF) в реестр "иностранных агентов". Письмо с этой просьбой они адресовали президенту России Владимиру Путину и главе Минюста.

Авторы письма называют решение о признании WWF иноагентом ошибочным и несправедливым и утверждают, что оно негативно отразится на сохранении природы России. Также в письме говорится, что решение Минюста подрывает важную работу WWF по сотрудничеству с органами власти в экологических целях.

Такая работа особенно актуальна на фоне роста экологических протестов и попыток "отдельных лоббистов и недобросовестных чиновников" продвигать инициативы, которые противоречат природоохранным интересам России, отмечают авторы письма.

За 28 лет работы WWF в России фонд реализовал более 1500 полевых проектов, поддержал создание и расширение больше 145 особо охраняемых природных территорий на площади свыше 72 миллионов гектаров, говорится в письме.

Просьбу отменить решение о признании WWF иноагентом поддержали уже 62 экологические организации России – от Калининграда до Владивостока.