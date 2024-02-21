Верховный суд признал законным отказ Надеждину в регистрации

Верховный суд России признал законным отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации Бориса Надеждина кандидатом в президенты России. Об этом сообщает ТАСС.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Надеждин уже пообещал подать жалобу в течение пяти дней.

ЦИК ранее отказала Надеждину в регистрации, признав недействительными около 15% собранных в его поддержку подписей, проверенных комиссией, при допустимых 5% брака.

Как отмечает "Можем объяснить", заседание длилось почти 10 часов. Выступили 12 свидетелей, подписи которых ЦИК признала недействительными - они заяаили, что действительно оставляли подписи за кандидата. Суд, однако, не прислушался к их словам.

Сам Надеждин на заседание не пришёл. Ранее он сообщил в своём телеграм-канале, что уехал с семьёй на отдых за границу "в одну из стран Азии". Надеждин написал, что поездка была давно запланирована.

Ранее Верховный суд отклонил ещё два иска политика к ЦИК. Один из них касался оспаривания формы списка сборщиков подписей, другой – оспаривания формы ведомости.