Кремль сообщил, что Путин побывал в Мариуполе

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин посетил Мариуполь - город на оккупированной Россией территории на востоке Украины. По сообщению российских СМИ, он прилетел туда на вертолёте и объехал город за рулём машины в сопровождении зампредседателя правительства Марата Хуснуллина.

Утверждается, что Путин "осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места, а в микрорайоне "Невский" пообщался с местными жителями".

На видео, опубликованном государственным российским РИА "Новости", Путин за рулём обсуждает с Хуснуллиным вопросы кредитов на восстановление города, а затем осматривает кинотеатр. Фотографий или видеосъёмок президента на улицах и его общения с жителями города не публиковалось.

Это первая поездка российского президента на оккупированные территории.

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