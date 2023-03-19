Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Кремль сообщил, что Путин побывал в Мариуполе

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин посетил Мариуполь - город на оккупированной Россией территории на востоке Украины. По сообщению российских СМИ, он прилетел туда на вертолёте и объехал город за рулём машины в сопровождении зампредседателя правительства Марата Хуснуллина.

Утверждается, что Путин "осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места, а в микрорайоне "Невский" пообщался с местными жителями".

На видео, опубликованном государственным российским РИА "Новости", Путин за рулём обсуждает с Хуснуллиным вопросы кредитов на восстановление города, а затем осматривает кинотеатр. Фотографий или видеосъёмок президента на улицах и его общения с жителями города не публиковалось.

Это первая поездка российского президента на оккупированные территории.

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG