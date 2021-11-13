Предполагаемая дочь Путина создаёт свой венчурный фонд

Генеральный директор фонда "Иннопрактика" Катерина Тихонова, которую СМИ называют младшей дочерью российского президента, создаст свой венчурный фонд. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Собеседники СМИ рассказали, что Тихонова подала заявку на регистрацию инвестиционного товарищества "Фонд технологических инвестиций" совместно со своим первым заместителем – Натальей Поповой. Фонд будет специализироваться на посевных инвестициях в стартапы. В "Иннопрактике" подтвердили, что в каждый из проектов будет вложено около трёх миллионов рублей.

Во время выступления на Петербургском экономическом форуме в июне 2021 года Тихонова рассказывала, что интерес для инвестиций могут представлять прорывные технологии.

Фонд "Иннопрактика" создан в 2012 году Московским государственным университетом. СМИ сообщали, что Тихонова может курировать в МГУ проекты, связанные с искусственным интеллектом. В декабре 2018 года она впервые показалась на публике в сюжете на гостелевидении о работе нейроцентра "Иннопрактики". В материале рассказывалось о придуманной фондом технологии, которая, как утверждалось, позволяет программировать человеческое подсознание с помощью контроля над электрическими сигналами мозга.

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