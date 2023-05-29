Кремлёвский теремок. Галина Сидорова – о паспорте войны

"У вас с визой всё в порядке, – говорит мне представитель визовой службы аэропорта Стамбула шесть часов спустя после того, как дверь выхода на посадку на мой пражский рейс захлопнулась перед моим носом волею представителя Turkish Airlines, решительно не пустившего меня на борт. – У вас проблема с паспортом". Дальше через паузу, ехидно: "Он российский". Выяснение отношений с авиакомпанией закончились скорее вничью: к вечеру мне предложили купить ещё один билет в Вену (за свой счёт, естественно), а оттуда уже двигаться в Прагу наземным транспортом. Однако на следующее утро пришло письмо из чешского консульства, из которого следовала моя полная реабилитация: с документами всё в порядке, Чехия ждёт и турки не имели оснований не пускать меня на рейс, что, в свою очередь, означало право на компенсацию.

Унизительно, не то слово. Но наивно ожидать другого отношения к гражданам страны-агрессора. И, честно говоря, во время утомительных препирательств злость моя была обращена не на турецкую авиакомпанию, плохо изучившую тонкости нынешней визовой политики ЕС. Пыталась представить перед захлопнувшейся дверью гражданина Российской Федерации Владимира Путина, по вине которого другие граждане страны оказались париями мирового сообщества.

Подлой агрессией, так и не сломившей Украину, Путин если и решил какую-то проблему, то только собственную – вечного правления в изолированной стране. Под сурдинку войны он уничтожает в России свободную мысль и всех её носителей и производителей. Репрессивная машина без сбоев перемалывает в жерновах новых "иноагентов", "шпионов", "неправильных" учителей и учёных, врачей и артистов, журналистов, режиссёров и просто граждан, попавших, так сказать, в поле зрения. Благодаря чему в тюрьме сегодня собирается цвет российского общества, той самой России будущего, о которой много кто мечтает, но мало кто может сказать что-то конкретное.

Перестаёшь понимать, где верх, где низ, реальность практически "переворачивается"

У каждого времени свой ад. Сравнивать, когда было хуже, на мой взгляд, некорректно и бессмысленно. Правильнее сравнивать другое: две страны здесь и сейчас. Украину, жертву агрессии, на чьи мирные города уже 15 месяцев практически ежечасно падают российские бомбы и ракеты, с каждым днём укрепляется, возрождается. Эта страна испытывает моральный подъем, вызывает глубочайшее сочувствие и уважение в мире. Сравним с Россией, ядерной державой, которая неумолимо саморазрушается, деградирует морально и экономически, превращается в токсичного изгоя, иметь дело с которым хотят только те, кто плюёт на репутацию или надеется что-то с этого изгоя ещё поиметь. Русская война уничтожает "Русский мир", что бы это понятие ни значило. Государства, некогда бывшие "братскими республиками СССР", разбегаются. Российский паспорт "из широких штанин" рекомендуется доставать только в крайнем случае.

Путинская верхушка сегодня – теремок, в котором шефу положен бункер, а остальные расселись по норкам и каждый дует в свою дуду, опасаясь главным образом, что не ту мелодию затянет и не ровен час соседи шефу настучат. Главный разведчик (начальник СВР) Сергей Нарышкин в ходе некой "международной встречи по безопасности" в Подмосковье с выражением безысходности на посеревшем лице посылает "англосаксов" "к дьяволу". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков убеждает, что медленное продвижение российской армии вызвано тем, что Россия в Украине "не воюет". И поясняет своё заключение тем, что "вести войну – это тотальное разрушение инфраструктуры... городов и так далее. Мы этого не делаем". В реальности их "невойны" только в ночь на 28 мая по Украине выпущено рекордное с начала вторжения число беспилотников, большая часть по Киеву.

Теремок парит в высях, сотканных по собственным "законам" и правилам. А каждый спуск на землю (читай: на поле боя) чреват предсказуемыми последствиями в форме пригожинской матерщины: "Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Посмотрите на них, суки!" Чем дальше от реальности, тем отчётливее желание обитателей теремка укрыться от мира, а подведомственного населения – дистанцироваться от власти, от войны, которую власть ведёт. Отсюда и всячески поощряемая сверху апатия, и нежелание "высовываться". В столице магазины до сих пор заполнены привычными для москвичей товарами. Люди спешат по своим делам или беззаботно фланируют по улицам. Знакомые едут отдыхать в Крым: "А что такого?.." Про "диверсантов" в Белгородской области что-то слышали, но это же далеко! И снова тот же недоуменный вопрос… А ещё все дружно кивают на "англосаксов": модное слово, безопасно и начальством поощряется, причём неважно, какая чушь при этом транслируется. Посол России в Великобритании Андрей Келин на выходных пригрозил Западу эскалацией за поставки оружия в Украину. По его словам, Россия обладает "огромными ресурсами" и "ещё не начинала действовать серьёзно".

Мой давний знакомый британский коллега на днях "пытал" меня на предмет того, что же всё-таки стоит за действиями Путина, что у него в голове? Ведь по логике нормального человека, даже погруженного в хитросплетения большой политики, Россия, её правитель, его олигархи и засевшие в своём убогом теремке приближенные, затеяв эту войну, больше потеряли, чем обрели. И тут мне неожиданно вспомнилось, как дети в далёком мирном прошлом затащили меня в Диснейленде на аттракцион, сделанный по мультфильму "В поисках Немо". Это такие очень крутые американские горки в полной темноте, воссоздающие глубоководный мир. Когда несёшься временами почти в свободном падении, перестаёшь понимать, где верх, где низ, реальность практически "переворачивается". Похоже, что-то подобное и происходит с теми, кто сегодня засел во всё менее уютном кремлёвском теремке. Вести с этими людьми переговоры бессмысленно, хотя бы потому, что поставить их с головы на ноги вряд ли удастся: они убедили себя и пытаются убедить других, что это мир падает в пропасть, а они-то летят в будущее, причём, как утверждает их предводитель, "хорошее".

Галина Сидорова – московский журналист и внешнеполитический обозреватель

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