Крепостная мобилизация. Светлана Прокопьева - о народе как ресурсе

Вряд ли кому-то из пухлых крепышей в бронежилетах, мутузивших дубинками девчонок на улицах Москвы и Петербурга вечером 21 сентября, пришло в голову, что эти девчонки вышли и за них тоже. Да в первую очередь за них. Потому что они, эти безымянные "космонавты" - первые в очереди на мобилизацию.

Обучать мобилизованных долго и некому, воевать подлежащие мобилизации граждане, судя по всему, не стремятся (те, кто стремились – уже подписали контракты), а фронт держать надо. И тут бункерный сиделец обращает потухший взор на верного оруженосца Виктора Золотова. А у него под началом до сих пор полным-полно сытых, тренированных, дисциплинированных бойцов, привыкших к бессмысленному насилию.

Неискоренима привычка считать себя принадлежностью государства

Только тлеющие искорки протеста, поистине героического в таких условиях, заставляют режим до сих пор держать этих "космонавтов" при себе. Вся Росгвардия давно была бы уже на фронте, будь у властей уверенность, что "теперь-то точно никто не выйдет". А так ещё поживут.

В объявленной мобилизации проявилось отношение власти к народу как к ресурсу. Феодальное, абсолютно крепостническое отношение – этот мотив особенно ярко звучал в рассуждениях про "самомобилизацию", до которой додумался Рамзан Кадыров: каждому губернатору, мол, надо выставить со своего надела столько-то бойцов. Дал же тебе государь кусок земли на кормление? Отрабатывай.

Народ – ресурс, нужный для реализации государевых прихотей. И добывается он как любой другой ресурс – там, где проще и дешевле. В тюрьмах, куда заезжал барин Евгений Пригожин со своей ЧВК. В миграционных центрах, где Сергей Семенович Собянин собрался создать максимально комфортные условия для подписания контракта. Любые массовые скопления бесправных мужчин подойдут.

Хуже всего, что и россияне привыкли этому феодальному отношению. Настоящий, гражданский протест, спасающий росгвардейцев от отправки на фронт - лишь капля в море глухого, безнадежного ропота. Сбежать, спрятаться, откупиться – куда как более массовая реакция. Скупленные подчистую билеты на самолеты в соседние страны и очереди на границах это подтверждают.

И здесь же – твердолобый, даже показной патриотизм, "скажут – пойду, а что делать, если родина приказала", такого сейчас тоже много. Да, кое-кто из Z-патриотов переобуется на лету, но большинство получат повестки и пойдут в военкоматы. Потому что приказ. Потому что государство так сказало. Потому что неискоренима привычка считать себя принадлежностью государства. Идея о том, что государство – не более чем инструмент организации жизни общества, так и не прижилась в России. А значит, приватизация этого инструмента кучкой жадных и злобных персонажей была лишь вопросом времени.

Я против виктимблейминга и не хочу винить народ России в сегодняшней катастрофе. Все эти разборки – на потом. Сегодня же те, кто безразлично наблюдал за уничтожением одного за другим государственных институтов – судов, СМИ, выборов, свободы слова – или даже активно способствовал этому, сполна расплатятся за апатию и нравственную лень. Красивая сказка про величие, духовность и мощь русского мира, как в фильме "Звонок", вылезает из телевизора и входит в каждый дом, оборачиваясь монстром, несущим смерть.

Светлана Прокопьева – журналист. Оригинал этого текста читайте на сайте Север.Реалии

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции