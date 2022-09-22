Бабы не нарожают. Иван Беляев – о потенциале мобилизации

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Указ о "частичной" мобилизации и то, как он был обставлен, лишний раз показывают, что путинская военная авантюра находится в тупике.

Цели операции перепридумывались несколько раз, но не выполнена ни одна, будь то "освобождение" Донбасса (из крупных городов Донецкой области, до февраля подконтрольных Украине, ценой огромных усилий, жертв и разрушений взят один, Мариуполь), "демилитаризация" (в сентябре 2022 года Украина сильнее в военном отношении, чем была зимой, она лучше вооружена, а также имеет более опытную и закалённую армию, чем полгода назад) или "денацификация" (это самая завиральная цель, но поскольку политическая элита Украины на месте, то считать её выполненной точно не приходится).

При этом, не считая ядерной дубинки, которой Путин дежурно помахал в своём обращении, у России мало запасов, чтобы решительно взвинтить ставки. И главное – нет для новой фазы войны демографических ресурсов.

Сто с лишним лет назад Россия вошла в Первую мировую войну страной с огромным количеством молодых, неприхотливых, привыкших к физическому труду, преимущественно деревенских мужчин. По сравнению и со своими противниками, и с союзниками по Антанте Российская империя обладала едва ли не безграничным потенциалом нового и нового набора солдат. Другое дело, что этих солдат с какого-то момента было просто не во что одевать, нечем кормить и нечем вооружать.

Потом демографический резерв был подкошен и самой Первой мировой, и гражданской войнами, голодом, репрессиями – но всё равно, и во Вторую мировую войну СССР вступил с колоссальным запасом жизней. С тех давних пор мы и унаследовали присказку о бабах, которые якобы нарожают ещё.

Мы унаследовали присказку о бабах, которые якобы нарожают ещё. И вот минутка горькой правды: не нарожают

И вот минутка горькой правды: не нарожают. Только в воображении глупцов, фанатиков или реконструкторов Сталинградской битвы Россия всё ещё может представляться государством, способным быстро ставить под ружьё большое количество призывников или резервистов.

Короткая демографическая справка: в 1925 году на одну женщину приходилось 6,8 детей, в 2000 – 1,21. Последний заметный пик естественного прироста населения пришёлся в СССР на начало пятидесятых, потом он неуклонно снижался вплоть до перестройки, чтобы обвально рухнуть в девяностые. Только к 2017 году смертность и рождаемость в Российской Федерации вышли в ноль. Поколению последнего существенного всплеска рождаемости, случившегося в середине восьмидесятых, сейчас ближе к сорока, я сам из их числа.

По статистике от сердечно-сосудистых заболеваний в России на сто тысяч жителей умирает в полтора раза больше людей, чем в среднем по планете. Россия остаётся страной высокого потребления алкоголя – всего месяц назад не "запихивать" эту проблему под ковёр публично просил сам Путин. Уже к 35–40 годам смертность у российских мужчин вдвое выше, чем у женщин.

XX век кончился. На том месте, где стояла толпа крепких крестьянских парней, сейчас переминается с ноги на ногу горсточка замученных горожан с гастритом и плоскостопием.

Сложно предсказать в точности практику "частичной мобилизации", но теоретически в первую категорию учёта попадают служившие в армии мужчины до 35 лет. Если что, общее число мужчин 20–34 лет в России составляет около 13,5 миллиона человек. В армии из них, как мы понимаем, служили далеко не все, многие негодны к военной службе или не хотели служить даже в мирное время. Рвутся ли они в войска теперь? Понятно, что, наряду с формальными нормами закона, будет и неформальная социальная селекция: человеку с хорошим образованием, хорошей работой и парой детей улизнуть будет проще, чем, грубо говоря, холостому экспедитору "Пятёрочки".

В целом, задача оперативно призвать лишних 300 тысяч человек вряд ли является фантастикой, но и не кажется очень лёгкой (напомним, в августе Путин распоряжался увеличить состав Вооружённых сил на 130 тысяч человек и даже неизвестно, выполняется ли его поручение, является ли частичная мобилизация частью этого поручения или нет). Отдельный вопрос и в том, как российская экономика отреагирует на изъятие такого количества наиболее трудоспособных мужчин (да, никакого коллапса или краха, разумеется, не будет, но и приятного мало).

Но не меньшая проблема ещё и разумно этими людьми распорядиться. Не очень хочется вдаваться в чисто военные детали, но армия – это логистика, снабжение, стратегия. Российской армии правда по плечу эти людские вливания? А велика ли от них польза на фронте? Даже если исходить из официальных заявлений о том, что резервисты нужны в основном далеко от зоны боевых действий, неизбежны новые потери, а значит, кому-то неизбежно придётся отправляться на передовую (читай: в качестве пушечного мяса). При этом весь характер последних побед и поражений российской армии никак не намекает, что это количественное увеличение принесёт ей сколько-нибудь заметное качественное усиление.

А новые волны мобилизации будут давать всё более и более слабый эффект, ведь каждая из них будет выгребать наиболее подготовленных и мотивированных. Лучшие из лучших, то есть самые боеспособные и распропагандированные уже в армии. На очереди лучшие из худших? Чем же это логически закончится?

Только видит Мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во сто лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и заплакал…

В целом большая часть из этого звучит как хорошая новость для Украины, но есть и плохая. Где-то в окружении Путина есть люди, у которых голова всё же не только для того, чтобы носить фуражку. Все эти азбучные вещи они вполне могли бы ему объяснить – но, очевидно, не смогли или не захотели.

У России нет людских ресурсов, чтобы переломить ход войны в свою пользу и добиться новых масштабных побед. Но даже при этом Путин ещё очень долго сможет вести затяжную изнурительную войну, и такая агония может длиться и длиться.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода

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