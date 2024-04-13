Кристалина Георгиева переизбрана на должность главы МВФ

Действующая глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева переизбрана на второй срок.

Гражданка Болгарии Георгиева, возглавляющая МВФ с 2019 года, была единственной претенденткой. Её кандидатуру члены совета МВФ одобрили единогласно. Новый пятилетний срок Георгиевой начнётся 1 октября 2024 года.

"Принимая это решение, Совет высоко оценил сильное и гибкое руководство госпожи Георгиевой во время её пребывания на посту, когда она преодолевала ряд серьёзных глобальных потрясений", – говорится в заявлении МВФ.

Среди прочего Георгиева провела МВФ через пандемию, одобрив более 360 миллиардов долларов нового финансирования для 97 стран, и облегчила долговое бремя беднейших государств. Также под её руководством в 2023 году МВФ одобрил пакет помощи Украине в размере 15,6 миллиарда долларов – впервые для страны, находящейся в состоянии войны, отмечает Financial Times.

Комментируя переизбрание, Георгиева сказала, что "глубоко признательна за доверие и поддержку", оказанные ей советом.