Критики Кадырова заявили о похищении медика в Чечне

В оппозиционном чеченском движении NIYSO заявили о похищении сотрудниками силовых структур в республике 26-летнего Мансура Расуева. Об этом сообщает Кавказ.Реалии. По данным активистов, он приехал в Чечню из Москвы, где учится в ординатуре. Причины его предполагаемого задержания и нынешнее местонахождение неизвестны. NIYSO регулярно сообщает о похищениях и пытках людей в Чечне со ссылкой на собственные источники, местные власти эти сведения не комментируют.

Как утверждают активисты, Расуева схватили накануне ночью. Где и как это произошло, в NIYSO не уточняют. "Российский режим похищает людей без соблюдения каких-либо норм, суда и следствия. Поэтому остаётся лишь догадываться о судьбе большинства похищенных", – заявили в движении.

В предыдущий раз активисты сообщали о похищении жителей Чечни в начале августа. Тогда, по их информации, были задержаны около 10 человек в Урус-Мартане. Их доставили в полицию, где, как утверждается, подвергли пыткам с целью принудить подписать контракт для отправки на войну в Украину.

О похожем случае в NIYSO также сообщали в конце июля: по сведениям движения, Иса Оздиев – молодой житель села Давыденко Ачхой-Мартановского района – был похищен и подвергнут пыткам, после чего он подписал контракт с Минобороны России; его отправили в полк "Ахмат-Кавказ".