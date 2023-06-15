Кривой Рог второй раз за три дня подвергся ракетному удару России

В результате очередного ракетного удара по Кривому Рогу – второго за три дня разрушено два предприятия, один человек получил ранения. Имеются существенные разрушения производственных сооружений, разбиты газопроводы. Возникли пожары. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

В ночь на 13 июня в результате российского ракетного удара в Кривом Роге погибли 12 человек. Одна из ракет попала в жилой пятиэтажный дом.

Воздушное командование ВСУ заявило, что в ночь на четверг силам ПВО удалось сбить 21 российский беспилотник. В воздушной атаке, по данным украинских военных, Россия также использовала четыре крылатые ракеты, запущенные со стороны Каспийского моря. Одна из них была уничтожена, остальные попали в промышленные объекты на территории Днепропетровской области, говорится в сообщении.

Украинские СМИ пишут, что ночью взрывы также раздавались в Одесской области и в Харькове. Воздушная тревога, в том числе в Киеве, объявлялась за ночь несколько раз.

Минобороны России не комментировала новую воздушную атаку.

В свою очередь глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов утверждает, что ночью и утром по полуострову был нанесен удар девятью украинскими беспилотниками. По его словам, шесть дронов были сбиты силами ПВО, три выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Один беспилотник сдетонировал селе Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стёкла, утверждает Аксёнов.

Оперативно проверить заявления воюющих сторон в условиях боевых действий невозможно.