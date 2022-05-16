Кризис разъединенных наций. Андрей Остальский – с гвоздём в гроб ООН

В России нельзя назвать войну в Украине войной, а только спецоперацией, но Совет Безопасности ООН сумел из себя выдавить нечто еще более позорное. "Международный спор" – вот что, оказывается, происходит, и Совбез, видите ли, выразил 6 мая по его поводу свою "глубокую обеспокоенность". И осмелился вежливо напомнить, что такие "споры" надо решать мирными средствами, в соответствии с уставом ООН.

Стыдно? Да, должно быть стыдно всем, участвовавшим в этом жалком действе, включая Норвегию и Мексику – соавторам этого беззубого, ничего не значащего и ничего не меняющего жиденького текста. Но, возразят дипломаты, ничего другого сделать было нельзя. Россия железной рукой накладывала вето на все предыдущие проекты резолюций или заявлений, называвших вещи своими именами и требовавших прекратить агрессивную войну. Лучше такое, чем вообще ничего. Но я не согласен: нет, не лучше, а хуже! Лучше бы ничего не принимали, лучше бы продолжали собирать и публиковать коллекцию зарубленных Россией документов. Чтобы историкам будущих времен было предельно ясно, кто есть кто в этой ужасной кровавой бойне.

Механизм начинает пробуксовывать – так это в моменты, когда в вооруженный конфликт оказывается напрямую вовлечен один из постоянных членов Совета Безопасности

Война в Украине – акт прямой, вопиющей агрессии, как его определяет устав ООН, просто классический случай. Ничем не спровоцированное коварное нападение на суверенное государство – члена ООН, с применением всех варварских средств уничтожения людей и материальных ценностей, объектов инфраструктуры, промышленности и культуры. Под тем смехотворным предлогом, что это Украина, видите ли, готовила нападение на огромную ядерную державу и той, бедняжке, пришлось нанести превентивный удар. Предлогом, абсолютно совпадающим с лживыми заявлениями гитлеровцев, оправдывавших нелепыми выдумками нападение на Польшу и Чехословакию, да и на СССР, кстати, тоже. Хотя бы об этом в Кремле подумали: как это выглядит – почти дословно повторять нацистов, словно признаваясь в духовном родстве с ними? В отличие от Совета Безопасности, Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов резко и решительно осудила агрессию и потребовала от России прекратить войну и вывести свои войска с чужой земли. Но только требовать она может все что угодно, резолюции носят лишь рекомендательный характер и никого ни к чему принудить не могут. Такая прерогатива есть только у Совбеза, но тот стал заложником права вето постоянных членов.

А ведь я помню еще с институтских времен, как высокоумные профессора восхищались "формулой Бирнса". Названа она была в честь якобы придумавшего её государственного секретаря США Джеймса Фрэнсиса Бирнса (там на самом деле целая команда трудилась) и сводилась к тому, что пять великих держав – постоянных членов СБ ООН должны "говорить единым голосом", добиваться консенсуса. Звучит красиво, но на практике обернулось правом вето, каждый из пяти может похоронить любую резолюцию.

Такое устройство ООН, особенно в условиях холодной войны и угрозы войны ядерной, казалось разумным, ведь международное сообщество может эффективно работать только при условии, что его действиям не будет мешать кто-то из "великих". Надо добиваться пусть половинчатых, но компромиссов, за кулисами Совбеза могут проходить переговоры, вырабатываться решения, которые готовы будут принять, пусть иногда и скрепя сердце, все главные действующие лица международной политики. И худо-бедно, но система в основном работала: десятки санкционированных Совбезом миротворческих операций ООН по всему миру помогли остановить или предотвратить локальные войны, спасли сотни тысяч жизней. Много хорошего сделали и делают и Агентство по делам беженцев, и Всемирная продовольственная программа (тоже входящая в систему ООН), и ЭКОСОС, и ЮНЕСКО, и другие подразделения ввсемирной организации. Но механизм начинает пробуксовывать – так это в моменты, когда в вооруженный конфликт оказывается напрямую вовлечен один из постоянных членов Совета Безопасности.

ООН никак не могла помочь урегулированию конфликта во Вьетнаме, потому что США не позволили организации в него вмешиваться. СССР ревниво защищал своё право беспрепятственно воевать в Афганистане. Главный орган ООН не мог осудить советские вооруженные интервенции в Венгрии (1956) и Чехословакии (1968). Эти эпизоды бессилия, конечно, омрачали общую картину, но все же не ставили под вопрос само существование организации.

В истории было одно удивительное исключение. В июне 1950 года Совет Безопасности ООН единогласно осудил северокорейское нападение на Южную Корею, которое активно – и оружием, и деньгами, и инструкторами – поддерживали СССР и КНР. Без санкции Иосифа Сталина вторжение северокорейских войск на юг не могло бы случиться, и его согласие было получено в начале того же 1950 года. Тем не менее Совбез не только осудил войну, но и санкционировал крупномасштабную миротворческую операцию, имевшую целью остановить агрессию. Под флагом ООН воевали в основном американцы, им удалось спасти независимость Южной Кореи и добиться в 1953 году прекращения огня. Но как же так? Почему СССР в первый и последний раз в подобных ситуациях не воспользовался своим правом вето? А потому, что представитель СССР Яков Малик на всех заседаниях Совета Безопасности по Корее попросту отсутствовал. Так поступил он вовсе не по собственной инициативе. Дряхлевший Сталин просто прозевал развитие событий. В начале 1950-го он распорядился бойкотировать заседания Совета Безопасности в знак протеста против недопущения в ООН КНР (Китай представлял тогда Тайвань), не продумав, к чему это может привести применительно к корейской ситуации. И, как это неизбежно случается во всех свирепых диктатурах, никто не осмелился указать властителю на его ошибку.

Предшественник ООН – Лига Наций, созданная после Первой мировой войны, – тоже одно время функционировала достаточно успешно. Среди её достижений числятся предотвращение финско-шведской войны из-за Аландских островов, урегулирование сложнейшего польско-германского конфликта вокруг Верхней Силезии,помощь беженцам и так далее. К середине 1920-х годов Лига стала главным центром международной активности. Государства часто использовали её органы для улаживания разногласий и улучшения отношений. И только в 1930-е годы, когда в воздухе запахло войной, эффективность стала сходить на нет. Авторитет организации был полностью подорван, когда крупные, сильные государства, важные члены Лиги, пошли на открытые акты агрессии в отношении более слабых – нападение Италии на Эфиопию, агрессия СССР против Финляндии, захват Японией Маньчжурии. И вот тут-то и оказалось, что в работе организации, объединяющей агрессоров и их жертв, смысла быть не может.

История повторяется. ООН приходится жить в сюрреалистическом пузыре – российские представители активно используют нью-йоркскую штаб-квартиру для распространения дезинформации о том, что никакого нападения России на соседнее государство не было, о том, что это НАТО и Украина во всём виноваты. Они излагают невероятные выдумки про некие американские биохимические лаборатории, якобы созданные на украинской территории с террористическими целями. И прекрасно зная, что это оголтелая ложь, с совершенно серьёзными лицами твердят об этом. А коллеги и высокопоставленные международные чиновники должны выслушивать их с не менее серьёзными лицами, а потом жать им руки и идти вместе обедать и что-то обсуждать. Во время одного из таких обедов заместителю представителя России Дмитрию Полянскому (тому самому, который публично оскорблял британского дипломата, орал на него чуть ли не матом) были показаны убедительные доказательства чудовищных военных преступлений в Буче, но он отказался верить уликам. Зато рассказывает про "опасные лаборатории". Скорее всего, Полянский в их существование не верит, а сознательно лжёт, считая, что в этом его профессиональная функция, как солдата информационной войны.

Даже в советское время существовала дипломатия – косая, кривая, неполноценная, идеологизированная и из-за этого глуповатая, но дипломатия. Можно перечислить послов, пользовавшихся большим уважением на Западе как высокие профессионалы. Теперь такого нельзя уже и представить. То, чем теперь занимается МИД РФ, не имеет к дипломатии ни малейшего отношения. Надо бы переименовать его – в министерство дезинформации и психологической войны. Ну или по крайней мере в Агентство по прикрытию специальных операций.

Генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу можно только посочувствовать. Видно, что он тяжело приживает бессилие, своё собственное и возглавляемой им организации. Это видно из тона и смысла заявлений Генерального секретаря. Но даже в них он ограничен лишь общими словами о необходимости прекращения войны и поиска мира. Гутерриш делает что может: сыграл большую роль в спасении сотен мирных жителей, в том числе женщин и детей, оказавшихся в подвалах завода "Азовсталь" в Мариуполе, без него, возможно, не удалась бы эвакуация, и невинные люди погибли бы под российскими обстрелами. Но ещё сотни, а то и тысячи были убиты в других местах и, увы, будут убиты в ближайшем будущем, потому что так решил Путин. ООН больше не способна выполнять главную роль, ради которой была создана.

Проблема в том, что формулу Бирнса невозможно изменить, а Россию нельзя исключить из Совета Безопасности, просто нет такого механизма. Теоретически можно выгнать Москву вообще из ООН, такой способ наказания самых беззастенчивых агрессоров предусмотрен. Но для этого требуется вынести такой вопрос на голосование Генассамблеи, а это может произойти только с согласия все того же Совета Безопасности. Замкнутый порочный круг. Единственный выход: распустить ООН и попытаться создать на её месте что-то другое. Сложно, дорого, долго? Конечно, но никакой альтернативы этому нет.

Я бы порвал с вечной традицией, обязывающей Генерального секретаря действовать и высказываться строго в рамках резолюций Совета Безопасности, ни прямо, ни косвенно не критикуя никого из постоянных членов, что бы они ни сделали. И заявил бы на весь мир: то, что происходит, – это никакой не "спор", а явная и неприкрытая агрессия и преступление против человечности. Уволить генсека Россия не сможет. Но наверняка объявит о лишении его доверия. Ну и что: о каком взаимном доверии может идти речь? Его давно уже нет и быть не может, ведь Путин сознательно пошел на уничтожение мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны.

Андрей Остальский – лондонский журналист и политический комментатор



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