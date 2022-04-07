Крушение Caviar Express. Андрей Остальский – о плаче богатых

Только представьте себе: в одном из самых фешенебельных районов Лондона, недалеко от российского посольства, стоит огромный красивый дом. Даже не дом, а городская усадьба, почти дворец, в три этажа и с большим подземным бассейном. Стоит он десятки, если не сотни миллионов фунтов стерлингов, и всё в нем – великолепный сад с лужайкой, гаражи, сияющие дорогой краской стены – кажется совершенно безупречным, всё поддерживается в идеальном порядке. Но если как следует приглядеться, то на фасаде, под крышей, появилась маленькая трещинка. Если не обратить на нее внимания, она скоро начнёт расти, разветвляться, поползёт вниз по стене. Да и окна не мешало бы уже помыть, пыль в центре города налетает быстро. Но, конечно же, домоправитель заметит эти небольшие пока недостатки и примет срочные меры, не так ли?

Нет, ничего подобного. Скоро и тут и там могут появиться новые трещины, даже водяные подтеки, и некому будет их закрасить и отштукатурить. И окна тоже никто не помоет. Потому что отныне для любой работы на территории этого маленького дворца, будь то уборка или починка прохудившейся трубы, просто даже для того, чтобы постричь траву на лужайке, требуется специальное правительственное разрешение, которая может выдаваться только в качестве величайшего исключения. Таковы теперь английские правила: собственность попавших под санкции российских олигархов поставлена как бы вне закона. Она "заморожена" – к ней нельзя теперь даже прикасаться ни сантехникам, ни ремонтникам, ни садовникам.

Глава финансовой группы "Альфа" Михаил Фридман жалуется, что все его кредитные карты заблокированы, что он лишён доступа к своим банковским счетам, что ему не на что нанять домработницу или уборщицу. Он просит британское правительство выделить ему некоторую месячную сумму на проживание, не голодать же? Удивительные новости приходят и из лесного посёлка Сент-Джордж в графстве Суррей, неподалеку от Лондона. Это уютный дачный сеттльмент, площадью без малого около 400 гектаров. Напоминает те, в которых в советское время жила высшая номенклатура, от министра и выше. Но сами дома, без сомнения, и больше, и несравненно комфортабельнее, как-никак продаются они за 20 миллионов фунтов. Среди обитателей числится основатель промышленных групп "Базовый элемент", "Русал" и En+ Олег Дерипаска. Сейчас ни в посёлке, ни в Британии его нет, но в Сент-Джордже проживают ещё несколько российских олигархов и их семьи.

Корреспондент газеты The Mirror поговорил с обслуживающим персоналом, и получился рассказ о трудном положении, в котором оказались вчерашние всемогущие богачи. Особенно злорадствовал один из сотрудников: "Мне приходится терпеть их плач, потому что они больше не могут летать на частных самолетах, оплатить себе отдых на курорте и даже просто заказать еду через курьерскую службу. Но мне трудно сочувствовать им: этим людям наплевать на то, что происходит в Украине, где умирают люди… Их волнует лишь то, что санкции ударили по качеству жизни, по шику и роскоши". Сотрудник службы консьержей вспоминал недавние времена, когда его клиенты швыряли деньги направо и налево: "Одна семья перед началом войны заплатила 24 тысячи фунтов за то, чтобы им доставили крабов и черную икру из Москвы на частном самолете, чтобы угостить кого-то на вечеринке". Ну а теперь жена одного из них разрыдалась, когда заказанное ею электрооборудование для дома не прибыло, ей отказали в покупке.

"Я смеюсь над их жалобным блеянием. Мне по пять раз в день звонят русские миллиардеры и просят помочь оплатить что-то, поскольку их кредитные карточки заблокированы. Просят использовать мой адрес, чтобы заказать новые карты и тем самым избежать санкций. Я просто бросаю трубку, не могу больше говорить с этими людьми – они должны понять, что происходит и что творит их лидер", – сказал этот сотрудник.

Бывшая супруга Романа Абрамовича Ирина, разведшаяся с олигархом много лет назад, обеспокоена: она опасается, что если санкции распространятся и на неё, то она лишится роскошного образа жизни, к которому привыкла. Об этом рассказал газете The Sun бывший телохранитель Абрамовича. Состояние Ирины, по сведениям журналистов, измеряется десятками миллионов фунтов, но с тех пор, как началась война в Украине, она боится выходить из дома. В первую же неделю вторжения дочь Абрамовичей София выложила в инстаграме такое сообщение: "Самая большая и успешная ложь кремлевской пропаганды заключается в том, что большинство россиян поддерживают Путина".

Её отец – самый известный в Британии российский олигарх, владелец одного из самых популярных и успешных футбольных клубов, "Челси". До сих пор его болельщики отказываются отречься от человека, который вложил в развитие клуба огромные деньги, сотни миллионов, что позволило приобретать сильнейших игроков и нанимать лучших тренеров. Болельщиков стыдят остальные британцы, но словно с гуся вода – на матчах фанаты упорно скандируют фамилию владельца клуба. Между тем Абрамович уже давно, в 2018 году, лишён британской визы, а теперь и вовсе оказался под санкциями. Он не имеет доступа к своей собственности – и к роскошным особнякам, и к футбольному клубу.

Выставить "Челси" на продажу пока не удается, хотя Абрамович и пытается это сделать, однако с ним, как и с другими российскими олигархами, без специального разрешения нельзя иметь никаких дел, нельзя у них ничего покупать, нельзя ничего им продавать. Жёсткие санкции введены и против уже упоминавшихся Фридмана и Дерипаски, и против главы Альфа-Банка Петра Авена, и против бывшего заместителя премьер-министра России Игоря Шувалова, и против металлургического короля Алишера Усманова, и против председателя совета директоров ВТБ Андрея Костина, и против генерального директора "Газпрома" Алексея Миллера, и против братьев Ротенбергов, и против Геннадия Тимченко, и против десятков других. И это не конец истории. Как говорит министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, в списке кандидатов на санкции – около ста фамилий: "Вводя эти санкции, мы хотим показать, что в нашей экономике и обществе нет места олигархам и клептократам. Эти люди, близкие Путину, являются соучастниками его агрессии. На их руках кровь украинского народа". Под британские санкции попали и некоторые российские банки и компании, в их числе и Альфа-Банк, и алмазодобывающая компания "Алроса".

Но у правительства страны и у премьера Бориса Джонсона есть "русская проблема" – Евгений Лебедев. Несмотря на большую разницу в возрасте, этот достаточно ещё молодой и имеющий репутацию крутого плейбоя человек стал близким другом премьера. Настолько близким, что Джонсон, в свою бытность министром иностранных дел, даже негласно, без охраны и сопровождения посещал бурную вечеринку в итальянском замке Лебедева. И – сюрприз! – тот стал первым в истории русским членом палаты лордов, получив при этом титул барона Хэмптонского и Сибирского. Дело, вероятно, всё же не в титуле, а в отце Евгения Лебедева, Александре, олигархе и бывшем офицере КГБ, в своё время несколько лет занимавшемся шпионажем в Лондоне. Многим британцам кажется, что "бывших чекистов" не бывает, что гигантские состояния в России создавались и могут быть сохранены только с согласия Кремля. Теперь по настоянию оппозиции документы, относящиеся к получению баронского титула, должны быть представлены правительством в парламент. Так Евгений Лебедев неожиданно стал символом "русской проблемы" Лондона.

Больно смотреть, как российские граждане превращаются в презренную нацию, почти в прокаженных

Конечно, британское общественное мнение давно уже негодует по поводу "прачечной" для отмыва денег, которую, как полагают, устроили в лондонском Сити российские олигархи. Многие читают, что эти люди коррумпируют финансовую и политическую элиту страны. Избавиться от них, говорят многие, давно пора, в целях социальной гигиены. Но решиться на это британское правительство смогло только в результате войны. Беспрецедентные санкции имели целью настроить российских олигархов против Путина. Однако после пяти с лишним недель войны никто из них публично не осудил агрессию против Украины. Правозащитная группа Transparency International утверждает, что с 2016 года подозрительные источники инвестировали в недвижимость Великобритании около девяти миллиардов долларов, из которых два миллиарда поступили от людей, связанных с режимом Путина. Теперь правительство разработало закон, который, по мнению журналистов, может помочь наведению порядка.

В общем, прощай, Лондонград… Или как выразился автор The Times, Caviar Express, "Икорный экспресс" российских олигархов, "сходит с рельсов". Но британские власти, по всей видимости, готовы пойти и дальше. Уже подготовлено постановление, запрещающее обладателям российских паспортов иметь на банковских счетах более 50 тысяч фунтов. Если такой человек продаст дом или любые другие активы на бóльшую сумму, то банки должны будут отказать ему в помещении полученных от продажи средств на счёт. Да и вообще, опасаясь попасть под вторичные санкции, банки все чаще отказываются принимать новых клиентов российского происхождения, пытаются избавиться от старых. Стараются не иметь дела с россиянами адвокаты, солиситоры и так далее. Страдают не только близкие к Путину богачи. Супруге писателя Бориса Акунина отказали в осуществлении банковского перевода во Францию, и только когда она сумела доказать, что деньги предназначены для помощи украинским беженцам, – так уж и быть! – позволили осуществить задуманное. "Само слово "русский" стало в глазах мира токсичным", – посетовал в своём телеграм-канале писатель.

Больно смотреть, как российские граждане превращаются в презренную нацию, почти в прокаженных. Но по большому счету мы это заслужили, так или иначе допустив неограниченную власть над страной и её народом человека, главным смыслом жизни которого является не любовь к родине, а ненависть к "другим", "чужим", легко идущего на развязывание чудовищной войны и массовые убийства и не менее легко, с гордостью, говорящего и готовности убить миллионы в ядерном армагеддоне. Россия действительно в глазах почти всего мира стала равна Путину.

Андрей Остальский – лондонский журналист и политический комментатор



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