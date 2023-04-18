Крупнейший банк Кипра начал закрывать счета россиян

Крупнейший банк на Кипре - Bank Of Cyprus - начал рассылать уведомления клиентам - гражданам России о том, что их счета будут закрыты. Об этом пишет российская версия журнала Forbes со ссылкой на компанию Main Partner Trust, которая оказывает комплексные услуги клиентам на Кипре. Эту информацию изданию также подтвердил источник в банковской сфере.

В письмах клиентам банк сообщает, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения уведомления, так как данные пользователя не соответствуют правилам процедуры "знай своего клиента".

Как поясняют в Main Partner Trust, одной из причин таких действий банка в отношении клиентов-россиян может служить статус налогового резидента России. Также поводом для закрытия счета может быть наличие дохода от находящегося под санкциями бизнеса в России (например, дивидендов или зарплаты для сотрудников санкционных компаний, работающих удалённо), а также "нетипичный" ВНЖ (виза "визитёра") или пребывание на Кипре по визе "цифрового кочевника".

Источник издания на банковском рынке говорит, что Bank Of Cyprus закрывал счета россиянам и раньше. Причем зачастую под эту процедуру попадали даже старые счета клиентов, которые давно живут на Кипре.

Проблемы с закрытием счетов возникли не только у клиентов Bank Of Cyprus, но также у тех, кто обслуживается в подразделениях греческих Hellenic Bank и Alpha Bank, пишет Forbes.

Решение о закрытии счетов россиян в Main Trust Partner связывают с опасением британских и американских санкций. Они запрещают оказание консультационных, маркетинговых, IT, юридических, инжиниринговых услуг компаниям и физическим лицам из России. Ограничения кипрского банка связаны с недавним расширением блокирующих санкций США за помощь в обходе предыдущих санкций. На соблюдение всех ограничений Bank Of Cyprus тратит значительные ресурсы. В такой ситуации банку проще закрыть счета россиян, чем получить штраф или другие проблемы, считают опрошенные Forbes юристы.

Bank Of Cyprus считается крупнейшим на Кипре. По итогам прошлого года на банковских депозитах россияне (без учета кипрских компаний, которыми владеют граждане России) хранили более семисот тысяч евро. Это на шесть процентов больше, чем за год до этого. Счета в Bank Of Cyprus могут иметь примерно 15% всех россиян, проживающих на Кипре.

В настоящее время банк не ведёт операций в России и на Украине, говорится в отчете кредитной организации. Свою российскую дочку - Юниаструм Банк – он продал 2015 году.

В министерстве финансов США есть Управления по контролю над иностранными активами (OFAC), которое контролирует соблюдение санкций. Оно же ведёт SDN-лист. Попадание в него для банка означает заморозку активов в США и запрет на расчёты в долларах с любыми американскими контрагентами. Также запрещается покупать иностранные акции и валюту через брокеров этих банков.

В 2022 году Минюст США создал группу KleptoCapture, которая отслеживает соблюдение санкций, введённых в ответ на вторжение России в Украину.

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