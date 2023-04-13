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РБК: банки Швейцарии ужесточают контроль за счетами россиян

Банки Швейцарии начали предупреждать клиентов из России о закрытии их счетов, если они платят налоги в российский бюджет. Об этом РБК рассказали два адвоката, работающие с российскими клиентами, а также источник в банковском секторе страны.

Как рассказал изданию управляющий партнер швейцарского юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов, к ним обратились около десяти человек, которым звонили сотрудники банков с предупреждением, что если они не перестанут являться владельцами расположенных в России компаний и оплачивающих налоги, то банку придется закрыть их счет.

Другой адвокат из Швейцарии, который разговаривал с РБК, утверждает, что банки уже начали блокировать счета россиян из-за уплаты налогов в российский бюджет.

Письма с таким предупреждением некоторым своим клиентам мог отправить банк UBS, сказал изданию источник в банковском секторе Швейцарии.

Банки объясняют это решение тем, что такие клиенты платят налоги государству, которое дестабилизирует ситуацию в Украине.

По словам источника РБК , эти действия носят выборочный, а не массовый характер, а также являются неофициальными. Пока с этим столкнулись только российские клиенты банков UBS и Credit Suisse.

В феврале банк Credit Suisse заморозил российские активы на сумму почти в 20 миллиардов долларов - это более трети всех активов россиян в стране.

Швейцария столкнулась с давлением США и стран "Группы семи" из-за небольшого объема замороженных российских активов.

В феврале министерство юстиции Швейцарии заявил об отсутствии юридических оснований для конфискации частных активов, замороженных в банках страны на счетах российских граждан, и передачи их на восстановление Украины.

В конце марта агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что министерство юстиции США проверяет ряд банков, в том числе швейцарские Credit Suisse и UBS , на предмет помощи российским олигархам с обходом санкций.

Тогда же суд в Швейцарии приговорил четверых сотрудников местного филиала Газпромбанка к семи месяцам лишения свободы условно за обслуживание счетов виолончелиста Сергея Ролдугина - близкого друга президента России Владимира Путина.

  • В 2022 году Минюст США создал группу KleptoCapture, которая отслеживает соблюдение санкций, введённых в ответ на вторжение России в Украину. Ранее KleptoCapture временно арестовала активы ряда российских олигархов, в том числе несколько суперъяхт стоимостью десятки миллионов долларов.
  • В конце года Сенат США поддержал поправку к федеральному бюджету, позволяющую использовать конфискованные российские активы для помощи Украине.

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