Крупнейший российский производитель танков сократит 10% штата

Крупнейший российский производитель танков "Уралвагонзавод" сократит 10 процентов штата. Это происходит на фоне сокращения продаж его основной гражданской продукции — грузовых железнодорожных вагонов. Сокращения должны быть проведены до февраля, пишет издание E1.

В оказавшемся в распоряжении редакции приказе о сокращениях говорится, что увольнять будут сотрудников всех подразделений предприятия. Предложения о том, кто попадет под сокращение, будет рассматривать специальная комиссия. На время увольнений в отделах будут закрыты все вакансии, говорится в документе.

В пресс-службе завода заявили изданию, что предприятие "проводит реструктуризацию", которая затрагивает "в первую очередь оптимизацию административно-управленческих расходов", "как любое другое предприятие в современных условиях". Целевые показатели сокращений там не раскрыли.

Ранее в начале октября работников завода, работающих над гражданской продукцией, перевели на четырёхдневную рабочую неделю. Пресс-служба объяснила это "временными колебаниями рынка подвижного состава".

По данным Росстата, на сентябрь производство грузовых вагонов в России сократилось почти на треть. Отраслевое агентство Rollingstock объясняет это сокращением грузоперевозок и спроса со стороны иностранных покупателей, насыщенностью рынка и высокой стоимостью кредитов.