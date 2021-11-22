"Чей Крым? В данный момент он российский, каким ему ещё быть!"

Эта реплика президента Болгарии Румена Радева, заканчивавшего первый президентский срок, прозвучала на прошлой неделе, за три дня до второго тура выборов, во время дебатов с другим претендентом на высший государственный пост. Она вызвала большую бурю, в первую очередь за пределами Болгарии. Болгарского посла пригласили в МИД Украины, назвав заявления о "российском Крыме" недопустимыми и некорректными. Посол Болгарии Костадин Коджабашев, судя по сообщению украинского внешнеполитического ведомства, не растерялся и тут же заверил украинскую сторону в "неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины, в том числе Крыма как неотъемлемой части территории [украинского] государства, и усилий по деоккупации полуострова, в частности, путем участия Болгарии в работе Крымской платформы".

Нечасто реагирующий на уколы в свой адрес Радев сделал попытку оправдаться: "Да нет здесь никакой драмы, – сказал он днём позже, – вопрос абсолютно ясен: аннексия Крыма – это нарушение международного права. Но, как я и говорил в ходе дебатов, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским".

"Я расскажу Румену Радеву, что такое драма, – эмоционально ответил Радеву в своём твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. – Это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми изречениями президент Болгарии нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде", – заключил Кулеба.

Президент Болгарии подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде

На исход президентских выборов, второй тур которых состоялся в минувшее воскресенье, как и ожидалось, этот скандал особого влияния не оказал. Румен Радев победил своего соперника, ректора Софийского университета Анастаса Герджикова, со счётом 66,7:31,8 процентов голосов (и при исторически низкой явке избирателей – 34,1%). Профессор Герджиков, формально независимый кандидат, был спарринг-партнёром генерала Радева, поддержанным только дискредитировавшей себя бывшей правящей партией ГЕРБ экс-премьера Бойко Борисова. Герджиков был в крымском вопросе с точки зрения международного права полностью корректен, назвав полуостров украинской территорией, аннексированной Россией.

Будут ли иметь воззрения Радева на Крым, которые явно отличаются от общеевропейских, реальное воздействие на политику Болгарии? В принципе, исходя из предыдущих заявлений и поступков президента, ничего удивительного не произошло. Радев не раз вел себя так, что в Кремле могли его только похвалить: ни словом не заступился за Навального, сохранял гробовое молчание во время разоблачения и высылки из Болгарии почти десятка сотрудников российской разведки с дипломатическими паспортами, на общеевропейских площадках не раз указывал на, по его мнению, безрезультатность и бесперспективность санкций против Москвы. Наконец, когда ему пришлось всё-таки проголосовать солидарно в этом последнем вопросе на уровне Евросоюза, попытался скрыть это от общественности. С другой стороны, у Радева есть свои избиратели, которые не видят ему реальной альтернативы в качестве главы государства. Как раз на них рассчитаны другие слова президента, сказанные в ходе дебатов: Россия не может быть моделью развития для Болгарии, но она не может быть и врагом – по меньшей мере потому, что "в памяти граждан она освободительница нашего народа".

Оппоненты Радева отмечают, что пророссийская позиция Радева не обязательно так уж бескорыстна и продиктована культурно-историческими факторами. Как пишет заместитель председателя правого Союза демократических сил Иван Сотиров, комитет по выдвижению Радева на второй президентский срок кишел представителями бывшей коммунистической партийной номенклатуры, сотрудниками прежней госбезопасности и откровенными путинистами. Весь первый президентский срок Радев лоббировал коррупционные российские энергетические проекты, отмечает Сотиров. Болгарская олигархическая модель, по его мнению, представляет собой проекцию такой же российской модели, а сам Радев является главным проводником кремлевского влияния на болгарскую политическую элиту по линии коррупции.

Реальность заключается в том, что над Крымом развевается российский флаг

У Радева, пришедшего в политику в 2016 году, была репутация лояльного натовца – только потому, что он окончил академию ВВС США. Кстати, уже тогда, в конце 2016 года, будучи только что избранным президентом, Румен Радев впервые высказался по крымской проблеме – в интервью французской "Монд": "Да, было совершено нарушение международных правил. Реальность, однако, заключается в том, что над Крымом развевается российский флаг". Вслед за этим прозвучало его заявление об "отсутствии интереса" к расширению военного присутствия в Черном море, вызвавшее возмущение прозападных болгарских политиков. Как отмечает Иван Сотиров, президент Радев очень хорошо знает, что Черное море – это милитаризованная зона, в которой единственной гарантией мира может служить лишь адекватное присутствие НАТО, когда речь идет о сдерживании амбиций Кремля. В этом смысле "миролюбивое" заявление Радева – не проявление некомпетентности или глупости, а прямое пособничество Москве.

Сразу после объявления о победе Радева, утром в понедельник, пресс-служба посольства США в Софии заявила, что Соединённые Штаты глубоко обеспокоены недавними заявлениями президента Болгарии, в которых он называет Крым "российским". "Все мы, включая Болгарию, заявили на саммите Крымской платформы в августе, что Крым является неотъемлемой частью Украины и что мы не признаём и не признаем попытки России узаконить незаконный захват и оккупацию полуострова", – отметило посольство.

Между тем чуть раньше американского заявления, прямо в день выборов, в адрес Румена Радева поступило специфическое приглашение. Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер заявил, что президенту Болгарии нужно посетить Крым. "С Балкан пришла славянская письменность и православие. Поэтому именно с Балкан должно прийти и признание Крыма как законной и неотъемлемой части России. Если президент Болгарии примет решение о посещении российского Крыма, то уверен, что ему будет оказан теплый и радушный прием", – сказал Абажер агентству "РИА Новости". По его словам, болгарская община и крымчане в целом будут рады его визиту, который "заложит основу крепких и надежных российско-болгарских отношений".

Но заверения Ивана Абажера, похоже, не всем показались достаточными. Один популярный болгарский сетевой ресурс попался на распространении фальшивого сообщения о том, что Владимир Путин "в своём инстаграме с аудиторией в 1,2 млн человек" выразил удовлетворение позицией Радева.

Не исключено, что в этой "крымской войне" последний залп еще не прозвучал.

Автор – корреспондент "Новой газеты" на Балканах, специально для Радио Свобода