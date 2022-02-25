Ленинским путём. Виталий Портников - о спецоперации Путина

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден говорит о том, что Владимир Путин хочет восстановить Советский Союз. Это нельзя назвать политическим открытием. В своём пространном выступлении 21 февраля Владимир Путин подробно рассказывал телезрителям об истории создания Советского Союза, о конфликте между Владимиром Лениным и Иосифом Сталиным, о том, что Сталин хотел добиться "автономизации", а Ленин отстаивал идею самостоятельных республик в составе СССР…

Путин, впрочем, упускает одну немаловажную деталь в этой истории. Советский Союз стал союзом республик - и именно первых шести республик - вовсе не случайно. После кровопролитной гражданской войны в самой России (и во времяэтой войны) большевики принялись за покорение "окраин", где к тому времени уже существовали независимые государства, к тому же руководимые непримиримыми политическими оппонентами компартии. Ленин не ликвидировал эти государства, он их "советизировал, и их ликвидация путем автоматического включения в Советскую Россию стала бы грубым признанием самого факта оккупации. Но при этом Ленин (как и Сталин после него)был уверен, что властью во всех этих советизированных республиках, как и в самой России, будет большевистская партия. Причем одна партия. Одна на все республики. Это и была той самой "скрепой", которая позволила вновь сшить распавшуюся на клочки империю Романовых.

История Советского Союза завершилась вовсе не тогда, когда Михаил Горбачев начал свою перестройку. И даже не тогда, когда лидеры России, Украины и Беларуси подписали Беловежское соглашение. И даже не тогда, когда Михаил Горбачев ушел в отставку с поста президента СССР, а над Кремлем опустился красный флаг. История Советского Союза завершилась тогда, когда президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал указ о запрещении КПСС на территории РСФСР, и его примеру немедленно последовали руководители других союзных республик. И тут же оказалось, что народы этих республик кроме партии, кроме коммунистической идеологии больше ничего не объединяло. Если бы объединяло ещё что-то, то империя не распалась бы в 1917 году.

Всё так просто, что даже не нужно объяснять, но представителям российской политической элиты и уж тем более выходцам из КГБ, возглавившим Россию в двухтысячных, это никогда не было понятно. Чекисты вообще привыкли презирать партийный аппарат и не могли понять, что именно его существование цементировало некогда общее государство. СССР цементировали аппарат и идеология, а вовсе не "Русский мир".

В этой своей спецоперации Путин, сам того не подозревая, идёт ленинским путем

Путин - плоть от плоти этой старой новой чекистской элиты. И да, он хочет воссоздать то, что воссоздать нельзя - Советский Союз без Коммунистической партии. В этой своей спецоперации Путин, возможно, сам того не подозревая, идёт именно ленинским путем. Ленин ведь тоже вначале "зачистил" оппонентов в самой России, а уж потом перешел к зачистке в покоренных государствах, отдав власть даже не лояльным элитам, а обычным партийным функционерам. Но эти функционеры - помимо преданности вождям - были вооружены еще и идеологией.

А чем был вооружен Виктор Янукович? Чем был вооружён Нурсултан Назарбаев? Чем вооружён Александр Лукашенко? Чем вооружён сам Путин? Что объединяет этих людей? Жажда власти? Клептомания? Стремление править вечно? И что объединяет народы на постсоветском пространстве? Покорность вечным президентам? Почему Путин уверен, что если он разбомбит, запугает и разоружит Украину, то сразу же превратит её в некое подобие России или Беларуси?

Но это - риторический вопрос. Такая уверенность у Путина есть. Он убеждён, что "добро должно быть с кулаками" и что силой, не подкрепленной рациональными доводами, можно решить любые проблемы. Именно поэтому из его спецоперации "Реставрация" в результате не получится ничего, кроме краха самого российского авторитаризма. Да, украинские города можно безнаказанно бомбить. Да, украинских граждан можно убивать. Да, украинскую землю можно оккупировать. Но приставить к каждому свободному человеку надсмотрщика в такой большой стране, как Украина, не возможно. И нового Советского Союза тоже уже никогда не будет.

Виталий Портников – киевский журналист и политический публицист, автор и ведущий программы Радио Свобода "Дороги к Свободе"



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