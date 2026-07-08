Крышу снесло. Галина Сидорова – о дополненной "реальности"

В глазах моих любимых словацко-хорватских друзей – для обоих с Москвой связан значительный этап жизни и наша многолетняя дружба – надежда услышать от меня хоть что-то обнадёживающее из/о России. Хоть какой-нибудь инсайт, из которого можно было бы понять, что страна на пятый год войны сбрасывается с себя Z-морок, а её лидер начинает осознавать реальность происходящего и поступать соответственно ей, а не своим геополитическим прихотям. Мы вместе следили за новостями последних недель: новые удары по мирно спящему Киеву, бесконечная череда смертей, беспилотники над Москвой, Питером, горящие НПЗ практически по всей России, нарастающая катастрофа с бензином, охота на "госизменников"... События, которых могло не быть. Не должно было быть. Но путинский режим всякий раз находит способ заявить о себе так, что исчезают любые сомнения в его полной и окончательной неадекватности.

Постановочное посещение "вспомогательного командного пункта" объединенной группировки войск – лишь эпизод. Не удивлюсь, если сей "пункт" был спешно организован в месте, удобном для съёмок, а прежде всего для самого главного персонажа. Раз уж можно по десять раз "брать" Купянск, Малую Токмачку или Константиновку, то организовать фейковый центр управления тем более не проблема. Спектакль с надуванием командных щёчек и демонстрацией воображаемых побед – он, конечно, не для тех, кто в эти дни в многокилометровых очередях сражается за бензин в российских городах или в оккупированном Крыму. Путинская пиар-акция для привлечения внимания Трампа – вдруг поверит? А заодно и привет натовскому саммиту: типа бойтесь – мы тут тщательно "проанализируем", какие страны, поддерживающие Киев, являются "подстрекателями продолжения боевых действий". Надеюсь, все эти адресаты, каковы бы ни были с их стороны дипломатические экивоки, понимают истинную цену нехитрой кремлёвской затеи.

Путинская пиар-акция для привлечения внимания Трампа – вдруг поверит?

А ведь звоночки неадекватности раздавались из недр российской военно-политической тусовки даже в более или менее демократические времена. Особенно из рядов тех, кто с первых дней существования России как самостоятельного государства оглядывался назад, грезя о днях минувших. И раз уж в момент написания этого текста я оказалась в районе Балкан, сразу вспомнился так называемый "приштинский инцидент".

1999 год. Россия вместе с натовскими странами участвует в косовском урегулировании и выделяет для этого свой миротворческий контингент. Но бравые российские генералы, возомнив себя стратегическими гениями, неожиданно решают на фоне углубляющегося сотрудничества ещё и показать британцам, а заодно и всему НАТО, кузькину мать, причём находясь с ними "в одной лодке". Российские десантники-миротворцы внезапно получают приказ от своего командования: по-тихому занять ключевой аэропорт Слатина. Задумка в том, чтобы, обхитрив натовцев, молниеносным броском на Приштину урвать для себя собственный сектор ответственности, по образцу послевоенной Германии. Проблема в том, что бронетанковая колонна британцев тоже, только вполне официально, получает приказ занять названный аэропорт – о чем натовское руководство миротворческим контингентом заранее уведомило Москву.

Шалость удалась: вежливые россияне с гранатомётами встречают британцев у ворот аэропорта. Только вот партнёрам такой обман-самодеятельность почему-то не нравится: британский командующий с негенеральским именем Майкл Джексон по телефону докладывает натовскому руководству обстановку и получает приказ взять аэропорт любой ценой. И если бы не холодная голова мудрого Джексона, отказавшегося выполнять приказ со словами, что начинать Третью мировую войну он не собирается, неизвестно, чем бы тогда закончилось для России столкновение с войсками НАТО.

Не менее драматично и показательно развивалась в те дни и ситуация на дипломатическом фронте. Разбираться с происходящим в Москву летит зам госсекретаря США Строуб Тэлботт. На пару с российским мининдел Игорем Ивановым (тот не был в курсе генеральской "спецоперации", что тоже много говорит о кремлёвских нравах) они отправляются за разъяснениями к министру обороны Игорю Сергееву. Тот заверяет дипломатов, что российские десантники границу не пересекали. Однако, как это бывает в хорошей комедии, в разгар его речи в кабинет входит помощник, чтобы предупредить: CNN ведет из Приштины прямой репортаж. Извиняться пришлось министру Иванову – и за себя, и за генералов: он тогда "с сожалением констатировал", что "колонна российских войск случайно пересекла границу и вошла в Косово. Им отдан приказ в течение двух часов выйти из провинции".

Но самым эпичным получился конец авантюры. Российские "ихтамнеты" оказываются в окружении британцев, которые их кормят и поят в течение нескольких месяцев, так как переговоры об "эвакуации" затягиваются. Результат: Россия остаётся без своего сектора, ее миротворцы впоследствии разместятся в немецкой и французской зонах. А в апреле 2003-го тогдашний начальник Генштаба Анатолий Квашнин на пресс-конференции и вовсе объявит, что у России-де "не осталось стратегических интересов на Балканах, а на выводе миротворцев мы сэкономим двадцать пять миллионов долларов в год".

Наследственная неадекватность времён Путина сколь вопиюща, столь и многогранна

Наследственная неадекватность времён Путина сколь вопиюща, столь и многогранна.

Это и уверенность генералов, что любое положение дел на фронте можно представить бункерному главковерху в нужном свете – эдакая (не)детская игра в испорченный телефон, когда цепочка докладов начальству на каждом отрезке приобретает всё более "победные" черты. И готовность самого главковерха принять любую информацию как реальность, пусть и "слегка" дополненную. Эдакое взаимное приятие лжи.

Это и пятиклассницы из Ижевска, которых на школьных уроках труда заставляют шить трусы для "наших воюющих мальчиков".

Это и министр иностранных дел ядерной державы Лавров, на закрытом от посторонних ушей совещании бросающий аудитории (о ядерном оружии): "Ну все-таки я бы его применил".

Недавние "телодвижения" Путина и его чекистско-генеральского окружения – в каком-то смысле крик отчаяния режима, который не только "взять Киев за три дня", но и с собственными проблемами справиться не способен. Страна-бензоколонка сломалась, а Путин призывает "Единую Россию" обеспечить победу над Западом.

Крышка от резервуара с топливом, взлетающая над Москвой после удара украинского беспилотника (или, точнее, российской ракеты ПВО, по этому беспилотнику запущенной) – удивительно точная метафора происходящего.

"Быть за Путина – базовый минимум" – не ИИ-шутка, а реальный предвыборный плакат "ЕР". Неадекватность – не только паттерн из прошлого. Это ещё и рецидив несменяемости, одновременно и питающий дряхлеющую власть, и ею подпитывающийся. Каждый чиновный сверчок отчаянно и даже с какой-то озлобленностью на всех и вся хватается за свой шесток – лишь бы не отвалиться ненароком от путинской массовки, понимая, что отваливаться в общем-то уже некуда. Отсюда, на мой взгляд, и вошедшая теперь в историю неадекватной дипломатии "ядерная" реплика Лаврова.

Вся надежда на то, что у британского генерала сэра Майкла Дэвида Джексона, ушедшего из жизни в марте 2024 года, найдутся адекватные последователи.

Галина Сидорова – московский журналист и внешнеполитический обозреватель

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