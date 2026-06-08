ПМЭФ как пародия. Галина Сидорова – о путинском Titanique

Что общего между главной политико-экономической тусовкой в путинской РФ и мюзиклом Titanique, громко заявившим о себе на Бродвее в апреле 2026-го?

Кое-что есть. И не только образ "Титаника". В обоих случаях это пародия. Только ПМЭФ – Петербургский международный экономический форум – пародия на жизнь, определяемую войной, смех сквозь слёзы и страдания людей. Упомянутый же мюзикл – феерическое, талантливое и очень смешное шоу, чего, конечно, меньше всего ожидаешь, идя на спектакль с названием, созвучным легендарной кинодраме Джеймса Кэмерона о морской катастрофе 1912 года.

И тем не менее, речь о том самом "Титанике", но с сюжетом, как бы переосмысленным от лица певицы Селин Дион. Собственно, без её голоса фильм просто невозможно представить, а саундтрек мюзикла целиком состоит из ее легендарных хитов. Сама Дион официальных публичных заявлений по поводу пародийной постановки не делала. Но Марла Минделл, соавтор сценария, блистательная исполнительница главной роли (Дион) и единственная женщина в истории премии Tony, номинированная на эту награду сразу в трёх ипостасях – и как продюсер, и как сценарист, и как актриса, – упоминает в интервью, что команда Дион спектакль посмотрела и "благословила", ведь этот комедийный проект – скорее признание в любви.

Путин о/на ПМЭФ всегда говорит много, даже с некоторым придыханием – всё-таки это детище, им самим порождённое два десятилетия назад. А потому ПМЭФ-2026 с его кулачными боями, неизменными талибами, стрёмными личностями типа обвиняемого в торговле людьми и сексуальных преступлениях блогера Эндрю Тейта, воспринимается как пародия его собственного авторства. Шуточек и кринжа здесь хватило бы для любого спектакля. В первых рядах отличился верный петербургский губернатор Беглов. Под жужжание украинских беспилотников, подпортивших праздник открытия, он поведал, что в экспозиции на ПМЭФ Петербург "представлен столицей морских и беспилотных технологий". Одно изделие "парило" под потолком над головами озадаченных посетителей, напоминая о горящем неподалёку нефтяном терминале.

По соседству желающие могли ознакомиться с макетом реконструкции бывшего СИЗО "Кресты" на Арсенальной набережной, авторства дизайнера Артемия Лебедева. Тюрьму, через которую в годы советских репрессий прошли Николай и Лев Гумилевы, Иосиф Бродский, Даниил Хармс, Николай Заболоцкий, тысячи осужденных, замученных, расстрелянных, планируется открыть как модный культурный и исторический комплекс с музеями, галереями и двумя отелями. "Раньше это было место лишения свободы, а сейчас это место обретения свободы", – загадочно объяснял посетителям дизайнер Лебедев.

Госмессенджер Max, свежеудалённый из приложения App Store, продемонстрировал первую будку для цифровой самоизоляции. В кабинке предлагалось пройти цифровой детокс и подготовиться к ощущениям от отсутствия связи с внешним миром – модно, стильно, молодёжно. И актуально, разумеется. Глава ФСБ Бортников как раз накануне предупредил, что западные страны "внедряют у нас в СНГ цифровые лаборатории для создания механизмов манипулирования населением". Хотя, возможно, спичрайтеры просто заменили в подготовленном для него тексте биолаборатории, которыми он пугал в начале вторжения в Украину, на цифровые – модная ведь тема. Эдакая преемственность – привет боевым комарам.

Публичные комментарии на форуме от Путина больше напоминали пародию на реальность

"Сладкая парочка" "русского мира" – бизнесмен Константин Малофеев и ультраправый общественник Александр Дугин, выдали эпохальный проект. В представленном на ПМЭФ докладе о будущем России они предложили применение ядерного оружия в качестве "хорошего сценария" развития страны.

Впрочем, публичные комментарии на форуме от самого Путина тоже больше напоминали пародию на реальность: с российской экономикой и с его войной, оказывается, всё в порядке, это у украинцев проблемы. Не то в армиях заблудился, не то помощники попутали – подробно рассказал о сложностях украинской армии, а подразумевал-то вероятно собственную, российскую. И как бы вскользь напомнил, что Конституция-де позволяет ему переизбраться в 2030 году. Если здоровье не подведёт, разумеется.

Бензина нет, денег нет ни на мир, ни на войну, но вы держитесь, как говаривал скоропортящийся запасной президент путинской эпохи Медведев, ухитрившийся при жизни стать пародией на самого себя. Четверть миллиарда евро за ночь стоила очередная атака России по мирным украинским городам 2 июня – 73 ракеты и более 650 дронов-камикадзе. Интересно, во что обошёлся удар "Орешником" по "сараю", "с целью проверки, как легли какие-то там блоки", неожиданно помянутый Путиным при встрече с журналистами на форуме?

ПМЭФ закончился, шоу продолжается. Каковы бы ни были планы у европейцев и американцев на будущие переговоры или иные контакты с кремлёвским предводителем, главное, на мой взгляд, правильно оценивать эту его пародию на политику, которой он "успешно" прикрывается последние 12 лет, начав большую войну с отъёма у Украины Крыма. Режим понимает только силу. А весь этот балаган, в который Путин сотоварищи превратили его внешнюю оболочку, – лишь камуфляж, чтобы делать единственное, в чём они преуспели: угрожать, лгать и убивать. Пока они этим заняты, Россия превращается в пародию на саму себя, и словно "Титаник", медленно и целенаправленно идёт ко дну вместе со своим дряхлеющим капитаном, мёртвой хваткой вцепившимся в руль на капитанском мостике, и до сих пор не понявшим, что Украина для него – тот самый роковой айсберг.

Галина Сидорова – московский журналист и внешнеполитический обозреватель

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