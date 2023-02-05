Кто был никем... Владимир Бекиш – о скрепоносной стране

А всё-таки она повторяется. Эта вертится, а эта повторяется. Если взглянуть совсем сверху, оттуда, где нет облаков, а есть только звезды, то всё становится таким рутинным и знакомым… Много лет назад сложилась такая ситуация: жила там, на большой территории, страна, со своим народом, своими правителями, своим укладом. Называлась страна по-всякому: Россия, Российская империя, Русский мир.

И вот в какой-то момент в этой стране сформировалась некая картина жизни. Люди там были разные, и жили они по-разному. Одни – и было их большинство – жили бедно. Они работали, но при том у них ничего не было. Всё их невеликое имущество – земля, изба, телега – принадлежало другим. Других было значительно меньше, но они распоряжались судьбой тех, которые работали на них, а сами ничем не владели. И вот эти, которых мало, вообще решали судьбы тех, кого много и кто обеспечивали жизнь своих хозяев. Решали во всем – где жить, что делать, размножаться или нет. Страною в целом, всеми ее людьми, правил один человек, которому, в общем, принадлежало вообще всё в этой стране, включая образ страны, списки её друзей и врагов...

Скрепоносная страна уверенно обещает новый мир, землю в собственность, традиционные ценности и суверенитет, жизнь без доллара, и готова это всё возглавить

И вот в какой-то момент внутри этой страны появился ещё один человек, который сказал: хватит! "Это неправильное устройство страны! Когда меньшинству принадлежит всё, и оно живет за счёт большинства, это несправедливо!Все люди равны! Всё должно принадлежать всем! Меньшинство должно это принять и стать, как все!" И вот этот человек стал делать всё для того, чтобы у него появились единомышленники, несогласные с тем, как в стране устроена жизнь. Он сделался лидером и предводителем этих несогласных и провозгласил цели и пути слома существующего порядка. Бунтари-соратники с радостью ему следовали, поддерживали и слушались его. Несогласные стали ломать страну, в которой они жили. "Долой самодержавие!", "Мы наш, мы новый мир построим!! Кто был ничем, тот станет всем!!!"

Начался бардак, ну, революция то есть. Народ разделился. Кто-то, кому было что терять, попытался сопротивляться. Кто-то смирился, чтобы не убили… Кто-то отказался принять происходящее и не участвовал – как мог. Кто-то с энтузиазмом выстраивал новую жизнь, под руководством восставших и их лидера. И вот оно все пришло к тому, чего хотели бунтари и их вожак: традиционного правителя и сам факт его правления уничтожили. Всех, кто чем-то владел, кто чего-то решал, прижали к земле или выкинули на помойку. И стали строить новую жизнь.

В этой новой жизни страна и народ изменились окончательно и бесповоротно. Страна стала называться по-другому, и территория её менялась неоднократно. Многие миллионы её граждан, да и не только её, погибли. Одни от репрессий новых властителей страны, другие в войнах соседей против страны, третьи – в войнах страны против своих соседей. Но вот что интересно: хотя картина жизни в стране стала совсем другой, новые правители, хотя и объявляли себя частью народа, жили куда обеспеченнее и комфортнее, чем весь остальной народ. Народ-то не мог владеть ни землей, ни водой. Ровно как и было в прежние времена. А уж если кто отваживался открыть рот против новых правителей – недолго после этого дышал. Чем всё это закончилось для страны и её народа-победителя – думаю, нет смысла напоминать.

Минула сотня с небольшим лет. Сложилась новая ситуация, разные страны живут по-разному. Одни – их много – живут бедно. Они вроде много работают, но своего у них мало чего. У них много полезных ископаемых, но все – машины, самолеты, смартфоны – из других стран. Которых намного меньше. И вот в какой-то момент вышла на сцену одна страна, которая сказала: "Мы особая страна, с особым народом и особым историческим путем! Хватит! Это неправильное устройство мира! Несколько стран владеют всем миром и диктуют всему миру свою волю! Среди этого меньшинства стран-определителей есть одна страна, которая правит вообще всем! Эта единственная страна доминирует, приказывает и диктует всем странам! И эта же страна определяет своих друзей и врагов, она по факту владеет многими территориями…"

Ну, а дальше вот эта особая и несогласная страна решила провозгласить своё несогласие с такой ситуацией: "Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мироустройство, в котором только его воля, культура, интересы имели право на существование. Теперь этот исторический период безраздельного доминирования в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир!" И вот ещё: "США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам. И всё это делается с одной целью — сохранить своё доминирование, ту модель, которая позволяет паразитировать на всем мире, как это было веками до этого".

Ну, и естественно, эта несогласная страна, решившая открыть миру истинные ценности жизни, стала делать всё, чтобы у неё появились единомышленники, несогласные, как и она. И соответственно сделаться лидером и предводителем этих несогласных. И провозгласить цели и пути слома существующего порядка. Ну, и бунтари-соратники нашлись… И страна об этом радостно говорит на весь мир: "Многие люди, и политические деятели, и рядовые граждане, устали жить в условиях внешнего диктата. Всё, уже надоело. И когда они видят пример борьбы с этим диктатом – они и внутренне, и внешне на нашей стороне!" И ещё: "Сегодня народы КНДР и России предпринимают совместные шаги для укрепления взаимной поддержки и солидарности на пути к сокрушению власти империалистов". И ещё: "Стратегическое и тактическое сотрудничество между Россией и КНДР укрепляется на пути категорического неприятия своеволия, произвола, гегемонистских действий США и их вассальных сил, решительного противодействия агрессии и угрозам безопасности извне, на пути защиты безопасности, суверенитета, развития и интересов и построения мирного и справедливого международного общества". И ещё: "Граждане Демократической Республики Конго выразили благодарность президенту России Владимиру Путину за его смелость и готовность брать на себя ответственность за трудные решения". И ещё: "Со своими соседями согласились суданцы и алжирцы. По их мнению, только благодаря России мир еще не погрузился в затяжную войну".



И вот сегодня эти все несогласные страны совместно начинают ломать мир, в котором живет человечество. А скрепоносная страна – их предводитель – обещает новый мир, землю в собственность, традиционные ценности и суверенитет, жизнь без доллара, и готова это всё возглавить. Но что-то мне подсказывает, что этот процесс для восставших, да и для всего мира, обернется тем же, чем он обернулся много лет назад для одного народа одной страны, как указано выше…

Владимир Бекиш – блогер



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