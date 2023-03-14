Кто есть что. Владимир Бекиш - о примере и гегемонии

Будет новый многополярный мир. С новыми полюсами силы, а не однополярный, с американским полюсом только. Не будет больше монополии доллара, другие валюты воспрянут. России и ряду её соратниц в мире надоела Америка. Да и Запад вообще: доминируют, понимаешь ли, диктуют, приказывают, причём иногда даже явно, а не только тайно по ночам. Надо это всё ломать и строить новый мир, и в этом новом мире, конечно, должен кто-то лидировать. Быть авторитетом. Ориентиром. Ну, и нет особых сомнений, кто намеревается этим ориентиром стать.

Что же могут дать миру, который они хотят переформатировать, форматоры нового, ведомые московскими лидерами неповиновения. Куда они хотят вести человечество, на что они способны? Понятно, что развитой, современной, продвинутой страной может считать себя та страна, которая создают новые технологии, новое оборудование, новые материалы. То есть всё то, что позволяет двигаться вперед, осваивать пространство и время. Понятно, что именно те страны, которые создают технологии, двигают и развивают науки, и могут считать себя лидерами, могут вести других за собой.

Вот рейтинг стран мира по количеству заявок на патенты: Китай – 695.000; США – 596.000; Япония – 502.000. Далее идут Южная Корея; Германия; Франция; Великобритания; Швейцария; Швеция; Нидерланды. России в первой десятке, увы – нет, у России около 20 тысяч заявок, в два раза меньше, чем у Швеции, в три с лишним раза меньше, чем у Франции. Но допускаю, что патриоты скажут: российские изобретения из особой области, они все секретные...

Какие страны мира в XXI веке прирастили свою территорию за счёт земель других государств?

Давайте взглянем на рейтинг университетов мира. Первое место – Массачусетский университет (США); второе Кембридж (Британия). Далее идут Стэнфорд (США), Оксфорд (Британия). Ну и потом университеты из тех же США, Британии, Японии, Кореи, много из Австралии. Первый из российских, МГУ, на 75-м месте, и уж совсем дальше мой родной и любимый МФТИ, на 276 месте… Лично меня эта информация заставляет задуматься о том, что же хотят предложить человечеству несогласные со сложившейся картиной мира страны, желающие изменить мир? Понятно, что в свое время блоху подковал именно Левша, а не какой-нибудь ковбой из Техаса, но всё же – как побудить цивилизацию ориентироваться на себя? Стремиться жить, как ты? Завидовать тому, как живут твои граждане?

Вот рейтинг стран по уровню затрат на здравоохранение на душу населения в год (до пандемии). На первом месте США, 11.000 долларов, на втором Швейцария, 10.600 долларов. Далее Норвегия, Исландия, Люксембург, Дания, Швеция. Россия на 66-м месте в мире, с суммой 653 доллара на человека в год, уступая и Румынии, и Аргентине, и Маврикию. Патриотичный российский ответ будет, вероятно, таков: "У них медицина стоит безумных денег, наш народ в разы здоровее!"

Взглянем ещё на данные, позволяющие оценить страны по их вкладу в мировое развитие. Ведь ресурсами, особенно природными, разные страны обладают в разной степени, и не секрет, что России в этом отношении повезло. Вот как выглядит картина по объему экспорта, на конец 2021 года: Китай – 2,7 триллиона долларов, США – 2,1 триллиона долларов, Германия – 1,7 триллиона, далее Япония, Великобритания, Франция, Нидерланды, Гонконг. Россия на 20-м месте в мире, уступая Испании и слегка опережая Польшу.

Конечно, можно задать вопрос: хорошо, цифры вполне показательны, но все они не совсем свежие. И тогда вполне возможно, что текущая реальность лучше для России? К сожалению, это не так. И экономика России лучше за это время не стала. И вроде бы "союзники" - те же Турция, Венесуэла, Венгрия - отворачиваются потихоньку. И перспективы России в мире - увы, не вселяют оптимизма. Даже и с «гиперзвуком»… Убедиться в этом каждый может при желании без труда, покопавшись в интернете, пока он ещё работает…

Зададимся все же целью найти то, в чём Россия может показать себя миру во всей красе, чтобы заставить уважать себя. Первое, что приходит на ум - конечно же, космос. Изучим количество запусков ракет на околоземную орбиту в 2022 году. США – 87 пусков, Китай – 64 пуска, Россия – 22. Ну ладно, есть и другие технологичные области, где можно себя показать миру. Скажем, производство пассажирских самолётов. В 2021 году европейский Airbus произвёл 611 машин, Boeing - 311 самолетов, бразильский Embraer – 48 штук. Россия - 27 единиц...

Высокими технологиями Россия, очевидно, пока не сильно завлечет соратников в борьбе с недружественными гегемонами, но наша страна во все времена славилась бесмкорыстной помощью другим народам и странам. Нет смысла скрывать: есть, есть экономическая и финансовая помощь России другим! У меня под рукой данные за 2017 год (не думаю, что тенденция сильно менялась в последние годы). Итак, Россия оказала помощь другим странам на 1,19 млрд. долларов!! Правда, тут из этого миллиарда с небольшим почти 500 млн. долларов это не то, чтобы реальные деньги, а списание долгов за прошлые десятилетия, в том числе времен СССР. Реальных же сумм безвозмездной помощи Россия перечислила на 26 млн. долларов. США в том же году оказали помощи другим странам на сумму 34,7 миллиарда долларов, "леопардовая" Германия на 25 млрд. долларов, Великобритания на 18 млрд. долларов, Япония и Франция по 11 миллиардов. Даже Финляндия с Ирландией "наскребли" по 1 миллиарду каждый. Знаю, что прозвучит в ответ: "Этой самой помощью Запад диктуют свою волю!" Было бы интересно узнать, какую волю Япония надиктовала, скажем, Узбекистану, которому Токио выделило 212 млн. долларов…

Требовать ликвидации гегемонии и имперского монополизма, конечно, можно, призывать объединиться вокруг себя для борьбы с гегемонией тоже не запрещено. Но вот только есть ли что дать взамен - взамен развития экономики, технологий, прогресса?.. Сколько взъерепенившихся стран мира пойдёт за Россией? В качестве ответа – ещё циферка. 23 февраля этого года в ООН голосовали по резолюции, осуждающей Россию за её действия против Украины. Поддержала резолюцию 141 страна, против выступили всего семь. Конкретно: Россия; Беларусь (вопросов нет); Мали (там правящий режим подпирает российская ЧВК); Эритрея (то же самое, что и в Мали); Сирия (вопросов нет); Никарагуа (власти помогают российские военные советники, почему-то "частные"); КНДР. А последний мой вопрос таков: какие страны мира в XXI веке прирастили свою территорию за счёт земель других государств?

Владимир Бекиш – блогер



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