Кто отберет у Путина брелок с ядерной кнопкой? Каковы его далеко идущие геополитические планы и где заканчиваются территориальные границы РФ? Почему Запад не смог помешать вторжению российских войск в Украину?

Москва бьет крылатыми ракетами по соседнему государству. Третий день войны: Киев, Харьков и другие населенные пункты отбиваются от наступающей российской армии. Каков расклад сил внутри путинского окружения и что может расколоть единство чиновников, поддержавших войну в Украине? Реакция мира на войну в центре Европы.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Андреем Пионтковским, украинским журналистом и общественным деятелем Матвеем Ганапольским и редактором отдела политики "Новой газеты" Кириллом Мартыновым.

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