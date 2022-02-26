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Грани времени

Кто остановит ядерный шантаж Путина? "Грани времени" с Мумином Шакировым

Владимир Путин, коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 8-й недели 2022 года

Кто отберет у Путина брелок с ядерной кнопкой? Каковы его далеко идущие геополитические планы и где заканчиваются территориальные границы РФ? Почему Запад не смог помешать вторжению российских войск в Украину?

Москва бьет крылатыми ракетами по соседнему государству. Третий день войны: Киев, Харьков и другие населенные пункты отбиваются от наступающей российской армии. Каков расклад сил внутри путинского окружения и что может расколоть единство чиновников, поддержавших войну в Украине? Реакция мира на войну в центре Европы.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом Андреем Пионтковским, украинским журналистом и общественным деятелем Матвеем Ганапольским и редактором отдела политики "Новой газеты" Кириллом Мартыновым.

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