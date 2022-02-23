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Если завтра война. Эфир в 18:05

Военный обозреватель Валерий Ширяев – о том, насколько сильна российская армия

23 февраля – День Российской Армии. Впервые в XXI веке она встречает его в условиях подготовки к войне и милитаристской истерии. Насколько боеготова российская армия, является ли она региональной или глобальной силой и способна ли воевать на два фронта? Пользуется ли армия доверием общества, является ли опорой власти, какова ее политическая роль?

Гость в студии: Валерий Ширяев, военный обозреватель, заместитель генерального директора "Новой Газеты". Эфир в 18:05.

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