Кто перекроил немцев? Анна Розэ – о всенародном покаянии

В различных дискуссиях последнего времени часто слышится тезис: союзники заставили Германию раскаяться в преступлениях, совершенных во время нацистской диктатуры. Союзники привели немцев к пониманию ужасов, которые они совершали. Далее по нарастающей: союзники демократизировали Германию, денацифицировали страну, провели обширные люстрации, освободив её от гидры фашизма. С одной стороны, эти тезисы высказываются как надежда на то, что после возможного поражения в войне волшебная внешняя сила приведет к тому, что Россия так же "гладко", как Германия, демократизируется. С другой стороны, они используются скептиками, чтобы доказать: России не уготовано светлое будущее, потому что нет никаких помощников и их появления не ожидается.

В основе обоих сценариев (и оптимистического, и скептического) лежит отрицание роли народа Германии в переменах на её территории и неверие в силы собственного народа. Будто бы без внешней помощи, плана Маршалла или американской теории reeducation в Германии не было бы демократических преобразований. Будто бы народ России совершенно не способен с течением времени начать процесс демократизации в собственной стране. К тому же сторонники люстраций считают их чудодейственным средством для очищения России от грехов, подобно тому, как сторонники очищения организма пророчат алкоголикам и курильщикам полное возрождение из пены морской после недели диеты и воздержания.

Тезисы о несамостоятельности Германии и заслугах союзников в демократических преобразованиях основаны на ошибке логики, советских учебниках и незнании немецкой истории. Не исключено, что в этом виновата и пропаганда СССР, у которой был интерес принизить роль народа Германии в покаянии и переложить на плечи союзников "вину" за раскол страны, приглушив преимущества и успехи демократизации ФРГ. На одной части Германии не было никаких проблем с военным прошлым, поскольку обращенные в коммунистическую веру восточные немцы уже как бы и не были раньше фашистами, а все проблемы и последствия национал-социализма должна была нести лишь Западная Германия. В ГДР не существовало ни преступления, ни наказания.



При этом в 1919 году на основании первой конституции рейха именно на востоке Германии, в Веймаре, были разработаны "Основные права германского народа". Насильственные преобразования в ГДР – прекрасный пример того, как именно внешние силы могут обратить одну страну в диктатуру, окончательно уничтожив вековой опыт демократического строительства.

Раскаяние и признание своей вины шли изнутри, а вовсе не были, как колпак, нахлобучены сверху

В Германии были давние традиции демократии. Ещё в 1848 году там был впервые образован парламент, созвано Национальное собрание. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время недавнего юбилейного мероприятия во Франкфурте-на-Майне подчеркнул: "Это был момент, когда подданные стали гражданами". Именно в церкви Святого Павла в этом городе в этот день 175 лет назад собрались представители различных слоёв населения, чтобы разработать либеральную конституцию для всей Германии. По словам нынешнего президента ФРГ, первое заседание избранного общегерманского парламента стало "незаменимым шагом на долгом пути к демократии и свободе в объединенной Германии". Работа "отцов конституции" действует до сих пор: германский бундестаг и сейчас остается знаком "против тех, кто презирает нашу парламентскую демократию", отметил Штайнмайер. Как раз этот юбилей и показал все трудности основания и поддержания демократического порядка, констатировал президент ФРГ. Конституция 1848 года так и не вступила в силу. Лишь в 1871 году Германия стала единым национальным государством. Однако именно в 1848 году "был разбужен дух свободы".



История научила Германию горькой потере и обретению свободы, лишь в 1990 году вся страна стала единой и свободной от всех диктатур. Только страшная потеря либеральных ценностей в чёрные годы Третьего рейха и преступной национал-социалистической диктатуры научили немцев тому, что демократия не само собой разумеющаяся данность. Лишь в 1949 году Западная Германия построила свою конституцию на основе той, что была разработана в 1848 году. Лишь после объединения Германии Основной закон стал действовать и на востоке, и на западе новой ФРГ.

Основой нынешней демократии стало партийное строительство, которое на территории Германии началось в середине XIX века. После капитуляции вермахта в 1945 году вовсе не западные союзники наложили партийный корсет на новую страну. Нет, в Западную Германию вернулись из ссылки или из подполья политические лидеры, члены демократических партий. Партийное строительство возродилось в освободившейся от нацистов и не попавшей под влияние коммунистов части. Больше не было НСДАП, не было Адольфа Гитлера, не было концлагерей, в которых гибли герои сопротивления.

Миф о том, что никто в Германии не противился гитлеровской диктатуре, видимо, тоже хвостом тянется из советских учебников по нынешним русскоязычным дискуссиям. Не только коммунисты во главе с Эрнстом Тельманом умирали за свои идеалы в годы национал-социализма. Тысячи социал-демократов были замучены и уничтожены в нацистских застенках. Когда уже все коммунистические депутаты были схвачены и сидели в концлагерях, в 1933 году в тогдашнем немецком парламенте проходило голосование о законе, который дал Гитлеру всю полноту власти. В своей последней свободной речи член Веймарского национального собрания и депутат рейхстага Веймарской республики, социал-демократ Отто Вельс заявил: "Свободу и жизнь вы можете у нас отнять, а честь – нет". Вельс был одним из тех, кто выстраивал работу Социал-демократической партии в изгнании.

Не в последнюю очередь благодаря этой непрекращающейся партийной работе и в постфашистской Западной Германии уже была почва для демократического строительства, которое началось сразу после войны. Красной армии Германия благодарна за освобождение от нацизма, однако здесь не забывают о том, как СССР сделал из восточной части страны новую диктатуру. Западным союзникам немцы благодарны за возможность свободного развития, которое и обеспечило партийную конкуренцию. В его основе лежал и план Маршалла, позволивший западногерманской экономике восстановиться после разрушительной войны. Стабильность и отсутствие препятствий в политическом развитии способствовали самостоятельной демократизации Западной Германии.

Однако раскаяние и признание своей вины шли изнутри, а вовсе не были, как колпак, нахлобучены сверху. Да, с помощью союзников были проведены официальные уголовные процессы, были осуждены главные нацистские преступники. Однако за ними не последовало обширных люстраций. Союзники скоро поняли, что их невозможно осуществить. Невозможно оставить страну без судей, учителей и врачей, поскольку именно в этих слоях населения были члены НСДАП и сочувствовавшие Гитлеру. Кроме того, уже тогда началась холодная война, и американцам стало ясно, что им нужна сильная Западная Германия. Денацификация больше не стояла на первом плане.

Уголовное преследование многих соучастников преступлений затянулось на десятилетия. 90-летние старцы, которые раньше были надзирателями или рядовыми работниками концлагерей, предстали перед судами ФРГ в нулевых годах XXI века. Как автору этих строк в начале суда по делу Ивана Демьянюка разъяснил прокурор Главного управления по расследованию нацистских преступлений в городе Людвигсбурге, уголовные процессы в отношении бывших надзирателей и сотрудников концлагерей были ранее невозможны из-за того, что посты в учреждениях юстиции занимали немцы, поддерживающие гитлеровский режим или не протестовавшие против него.

Американцы отказались от замысла обширных чисток на территории Западной Германии также из-за опасения возродить диктатуру. Программа reeducation была закончена, чтобы не препятствовать демократизации, ведь униженное население освобожденной страны было бы готово к новому реваншу. Не было никаких волшебных сил, которые заставили жителей ФРГ внезапно превратиться из преступников в ангелов. Работу над своей виной, осознание ошибок прошлого долго и трудно проводили сами немцы. Она длится до сих пор. Память о преступлениях и раскаяние – нынешняя политическая обязанность всех партий ФРГ. Поэтому с праворадикальной партией "Альтернатива для Германии" никто не вступает в правительственные коалиции.

Если сравнивать истории наших двух стран, то только по плоскости отказа от новой волны репрессий и чисток, отказа от мечты о мести и поголовных люстрациях, которые могут привести только к новому сталинизму. Если говорить о будущем, подобном тому, которое ожидало Германию после войны, то только отдельно в отношении Западной и Восточной Германии. Ни в коем случае нельзя отнимать у немцев заслуги их личного анализа прошлого и их личного признания своей ответственности, их личной готовности к раскаянию. Обобщение, как известно, убивает смысл аргументации. Те, кто указывает на роль союзников в облагораживании немецкого общества, неправы, отказывая народу Германии в способности самоочищения, но отчасти правы, усматривая в этом процессе участие западных демократий.

Лишь если Россия после войны станет свободной страной, а её народ получит возможность демократического развития, и в нашей стране могут начаться дебаты о прошлом. Добровольный отказ от свободы и демократии в 1990-е годы привел к свёртыванию дискуссии о сталинизме (или, скорее, не привел к следующему шагу – признанию необходимости покаяния и очищения). У России была поддержка западных демократических стран. Была возможность перенимать опыт. Были инвестиции, было начало экономического сотрудничества, которое форсировала в том числе и Германия, за что ее политики сейчас вынуждены извиняться. Тем не менее уже в начале нулевых демократия в России начала съеживаться как шагреневая кожа. Постепенно не стало свободной прессы, так и не появилось правовое государство, справедливые свободные выборы, настоящее разделение властей. Мало-помалу урезалась свобода мнений, отменялась свобода собраний, начинались мягкие репрессии, которые вдруг оказались очень эффективными, так что особой необходимости в сталинских лагерях даже и не возникло.

Народ России сам выбрал свой путь. Быть может, это обусловлено тем, что в России, в отличие от Германии, 175 лет назад не была принята демократическая конституция, а через полвека не была предпринята попытка обновить её с привнесением статей о правах человека. В России не было векового партийного строительства и парламентской дискуссионной культуры. Попытки находить причины сегодняшних проблем в историческом опыте известны, и они правильны. Тем не менее, если оставаться в русле сравнения с Германией, то народ и только народ каждой отдельно взятой страны может и должен проводить анализ своей истории и самостоятельно принимать решение о покаянии. Принудить его к этому невозможно.

Народ Германии смог прийти к этому выводу, однажды потеряв демократию и получив новый шанс после страшной диктатуры и страшного поражения. Народ России, получив шанс демократии, поддержку и руку помощи, повернул на путь новой диктатуры. Сможет ли именно этот народ, тоже после поражения, встать на путь демократического развития, предсказать невозможно. Однако шансы будут заметно таять, если этому народу будет постоянно говориться, что всё возможно только при помощи извне.

Анна Розэ – берлинский журналист, корреспондент Радио Свобода в Германии



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