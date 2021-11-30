Кто в доме хозяин. Владимир Бекиш - о месте в истории

Вот некоторые новости последних недель: Россия впервые провела пуск гиперзвуковой ракеты с подводной лодки; Россия провела испытания противоспутниковой системы и сбила с околоземной орбиты старый советский спутник; Россия сосредоточила войска в районе границы с Украиной (на своей территории); российские бомбардировщики провели патрулирование в небе над Беларусью; российские и китайские бомбардировщики впервые провели совместное патрулирование; российские и белорусские истребители провели патрулирование вдоль границы Беларуси.



А еще: "Последние предупреждения РФ странам Запада дают о себе знать и производят известное напряжение, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше". Это сказал Президент России, выступая перед работниками российского МИД. И ещё там же: "Нужно учитывать, что западные партнёры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения". Ещё в эти же дни, министр иностранных дел России Сергей Лавров: "Украина из Минских соглашений публично вышла. Вместо того, чтобы дать Украине по рукам, нам говорят: давайте лучше ещё раз соберёмся в нормандском формате".

И в эти же дни в Москву срочно приехал директор ЦРУ Уильям Бернс, по поручению США Джо Байдена и с целью предупредить Кремль, что из Вашингтона внимательно следят за наращиванием российских войск у украинской границы, с намерением определить мотивы действий Кремля. Глава ЦРУ, судя по сообщениям прессы,пытался предостеречь Россию от планов по проведению каких-либо наступательных операций.

Что происходит? Что готовится? И кем оно готовится, и зачем?

Человечество, безусловно, стало слабее сегодня. На фоне пандемии, на фоне прихода к власти талибов, на фоне глобального потепления баланс сил меняется. А когда один становится слабее, то у другого появляется шанс стать сильнее, как минимум по сравнению с ослабевшим. Рискну утверждать, что это ощущение шанса на превосходство является исключительно внутренним, оно рождается в головах вершителей судеб, особенно таких, кто считается выдающимся, бессменным и незаменимым.

И вот тогда… Ты уже едва ли не четверть века правишь страной, которая на протяжении веков периодически заставляла весь мир трястись, да ещё меешь в руках полный комплект вооружений, способных уничтожить всех, вообще всех! И вот выясняется что ты два десятилетия у власти, а этот мир перестал тебя бояться так, как надо, и даже позволяет себе пропускать твои слова мимо ушей…Смириться, спустить это на тормозах – значит, перестать уважать себя, а раз нельзя спустить на тормозах – значит, нужно проучить, поставить на место. Иначе, какой же ты самый великий и выдающийся!? При этом ведь ещё нужно постоянно быть уверенным, что в твоём собственныом окружение тоже не мыслят жизни и судьбы страны без тебя… А ну, как настанет день, и они утратят безропотность?!

Пробыв правителем одной из самых-самых стран мира чуть ли не дольше всех правителей других стран мира, отметиться всего-то "отъёмом" Крыма? Мелковато!

Представьте себе ситуацию: ранним утром вызывает президент Владимир Владимирович к себе министра Сергея Кожугетовича и говорит: "Приказываю начать наступление и захватить!. Вы можете себе представить ситуацию, при которой министр скажет что-то типа "А может, не надо, господин президент?" Я так думаю: одна только мысль в голове президента о возможности такого ответа имеет критическое значение для судеб мира… Многие политики оставили о себе незабываемое впечатление, и сильные фразы про них будут звучать едва ли не вечно. Один "принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой", другой разломал Берлинскую стену, третий – ликвидировал нерушимый Советский Союз. Одним словом, есть запомнившиеся надолго ребята. И вот на этом фоне, пробыв правителем одной из самых-самых стран мира чуть ли не дольше всех правителей других стран мира, отметиться всего-то "отъёмом" Крыма? Мелковато!

Много раз говорилось, что Путин не то чтобы тоскует по Советскому Союзу, но… любит, ценит и помнит. И был бы не против вернуть, в обновлённом виде, конечно. Воть если бы это в каком-то виде удалось, тогда вполне логично было бы надеяться, что в будущем зазвучало бы: "Он принял страну, окруженную недругами и раздираемую олигархами, а оставил вернувшейся в советские границы и с супероружем, которого боится весь мир". Очень похоже на то, что именно в этом направлении и движется ситуация. Тут главное начать, пусть с малого, с пары областей Украины, а там оно и само пойдет,, и другие территории никуда не денутся. Только вот Запад… Как ни странно, и у Запада есть агентура, разведка, дипломаты. Запад переполошился: и предупреждает, и боится, и не хочет, и вряд ли просто так отползёт в сторону.

Ситуация очень плохая: все решения во всём – в политике, в военных, в отношениях с другими странами в России принимает один-единственный человек. И вот в Конгрессе США предложен законопроект о нелегитимности и непризнании избрания В.В. Путина президентом на следующих выборах в 2024 году, ежели таковое избрание состоится. Я лично абсолютно убежден: даже если Владимир Владимирович и подумывал о том, чтобы немножко отойти в сторону, скажем, подбирал себе достойного преемника, то теперь – всё! Только он сам. Чтобы эти слабаки на Западе знали своё место!

Владимир Бекиш – блогер



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