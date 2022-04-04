"Холодно, пусть еще полежат". Кто в ответе за убийства в Буче

Точное число убитых российскими военными мирных жителей в Буче пока неизвестно, так как поименные списки еще не составлены. По предварительным данным, речь идет о более чем 300 погибших. Уже два дня сотрудники местной ритуальной службы собирают тела убитых. Радио Свобода удалось выяснить с помощью открытых источников, какие войсковые соединения находились в Буче в начале и в конце оккупации города – в их числе десантники из подразделений, "прославившихся" зачистками в Чечне, ОМОН из Кемерова и "кадыровцы", а также морские пехотинцы из Владивостока и мотострелки из Хабаровска.

Что происходит в Буче?

Сергей Каплычный, начальник ритуальной службы в городе Буча, в воскресенье рассказал журналистам, что российские войска до освобождения города не разрешали собирать тела убитых с улиц. "Они не разрешали. Говорили: "холодно, пусть еще полежат". Мы им объяснили, что там лежат и трое их солдат и их нужно забрать, и они вроде бы разрешили… В морге лежали тела, холодильники не работали. Там был ужас (после того как город перешел под контроль российских военных, были отключены подача электроэнергии и водоснабжение, – прим. РС).

Из 30 тел, собранных 3 апреля в Буче на улице Яблунской, по словам Каплычного, были два солдата Вооруженных сил Украины – 1995 года рождения и ветеран, участник боевых действий в Донбассе, который был застрелен из-за того, что бросал коктейли Молотова. Каплычный рассказал, что среди других убитых, которых сотрудники ритуальной службы нашли в Буче 3 апреля, есть люди со связанными руками и с пулевыми ранениями в затылок.

Житель Бучи, с которым поговорил журналист украинской службы Радио Свобода Левко Стек, рассказал, что погибшие на одной из улиц города были убиты снайпером, поэтому, видимо, их тела не убирали. По словам этого человека, снайпер стрелял в каждого, кто появлялся на улице. Местные жители рассказали журналисту, что чаще всего стрельбу слышали в последние пять дней перед освобождением города. Они показали могилы погибших, которых вынуждены были хоронить прямо на улице.

По словам мэра города Анатолия Федорука, тела около 300 жителей Бучи уже похоронены в братской могиле. Часть из них погибла естественной смертью, от голода и холода, либо от минометных и артиллерийских обстрелов.

Какие российские военные подразделения были в Буче?

Как можно судить по данным из открытых источников, в Буче за время оккупации российскими войсками находились представители нескольких подразделений российской армии. Радио Свобода установило несколько из них.

В воскресенье свой список присутствовавших в Буче российских военных подразделений опубликовал и советник руководителя администрации Владимира Зеленского Алексей Арестович. На первом месте в нём – 64-я отдельная мотострелковая бригада, дислоцированная в поселке Князе-Волконское в Хабаровском крае.

В открытых источниках есть косвенные подтверждения того, что военнослужащие этой бригады были в Буче. 3 апреля украинский телеграм-канал "Оперативний ЗСУ" опубликовал скриншот с телефона одного из российских военнослужащих с подписью "найден телефон одного из оккупантов Бучи". На скриншоте – аккаунт в инстаграме с номером телефона, по которому Радио Свобода удалось идентифицировать владельца аккаунта. Им оказался 29-летний житель Хабаровска Евгений Таран. Жив он или погиб, нам установить не удалось, но среди друзей Тарана действительно есть военнослужащие 64-й бригады: например, хабаровчанин Евгений Смирнов. В аккаунте Смирнова есть фотографии в военной форме с геотегом "село Князе-Волконское", где дислоцируется бригада. Среди друзей Евгения Тарана (на следующем фото он в центре) есть и любители той самой нацистской символики, которую "зачищающие" захваченные украинские города российские военные сейчас так рьяно ищут у местных жителей.

Как можно судить из открытых источников, в Буче длительное время находились и псковские десантники из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Она известна своим участием в первой и второй чеченских войнах, во время которых, в числе прочего, производила и печально известные "зачистки" – например, "зачистку" Гудермеса.

26 марта Владимир Золкин, украинский журналист и создатель телеграм-канала "Ищи своих", опубликовал видео разговора с взятым в плен российским солдатом из 76 дивизии ВДВ Тимофеем Бобовым. Бобов, в частности, рассказал, как его с товарищами 24 февраля забросили на территорию Украины и отправили на "зачистку Гостомеля или Бучи". Там, по словам Бобова, ему поручили взламывать ломом квартиры в жилом многоэтажном доме и отводить людей, которые находились внутри, в подвал. Его слова подтверждаются и фотографиями со взломанными квартирами, которые опубликовали британские журналисты.

Еще одно подтверждение присутствия военнослужащих 76 дивизии в Буче относится к 11 марта: в этот день в городе убит Геннадий Баюр, командир самоходно-артиллерийской батареи входящего все в 76 дивизию ВДВ 234 гвардейского десантно-штурмового полка.

Пренебрежением законами войны во время чеченских войн прославились и российские ОМОНовцы – стоит вспомнить лишь массовое убийство мирных жителей в пригороде Грозного, поселке Новые Алды, 5 февраля 2000 года. Присутствие ОМОНа и войск Росгвардии было задокументировано и при их попытке пройти из Гостомеля через Бучу и Ирпень в Киев в первые дни российско-украинской войны. В конце февраля с Радио Свобода связался знакомый одного из погибших в Украине сотрудников Новокузнецкого ОМОНа, который просил предоставить ему копию видео последствий удара по российской колонне на мосту через реку Ирпень на границе одноименного города и Киева. Этот человек, который подтвердил, что омоновцев из Кемеровской области отправляли в Украину, хотел посмотреть видео с телами погибших без размытия, чтобы попытаться найти среди них своего друга.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team напоминает, что на территорию Беларуси, откуда началось наступление на Киев, перед вторжением прибыли также подразделения костромской 98-й воздушно-десантной дивизии, а помимо ОМОНа и Росгвардии в Киевской области на территории соседнего с Бучей Гостомеля были замечены "кадыровцы". Белорусская служба Радио Свобода таже полагает, что в Буче могли также действовать десантники из входящего в 98-ю дивизию 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного полка. Десантники этой дивизии в числе прочего участвовали в длительных и ожесточенных боях за Грозный в декабре-марте 1994-1995 годов.

Побывали в Буче и печально известные своим участием в войне 2014 года в Донбассе "бурятские танкисты". Так, ефрейтор Павел Лукьянов, механик-водитель 5-й отдельной гвардейской Тацинской танковой бригады в Улан-Удэ, погиб в Буче 13 марта – как следует из списка погибших военных из Бурятии и Иркутской области на сайте "Люди Байкала". О том, что людей в Буче расстреливали люди "с бурятским акцентом", рассказал телеканалу Belsat и один из непосредственных свидетелей таких казней.

За время с начала оккупации Бучи и до ее конца прошел почти месяц, так что сам факт присутствия того или иного подразделения в этом городе не может расцениваться как доказательство участия в военных преступлениях или их сокрытия. Тем не менее, стоит отметить еще одно подразделение десантников, которое участвовало в боях за Бучу. 28 марта в телеграм-канале "Ищи своих" были опубликованы списки погибших в Буче солдат "2 отделения 2 взвода". Большинство из них, как следует из документа, являются жителями Волгоградской области. Радио Свобода нашло профиль одного из погибших, Даниила Евдокова, в социальной сети "ВКонтакте" – на его аватарке изображение десантника, лозунг ВДВ "Никто, кроме нас" и аббревиатура "ДШБ" – "десантно-штурмовой батальон". Радио Свобода предполагает, что Едоков и его погибшие товарищи могли служить в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полке, который дислоцировался в городе Камышин Волгоградской области, а в декабре был передислоцирован в Феодосию в аннексированном Россией Крыму.

Из частей, которые присутствовали в Буче в последние дни оккупации и с большой долей вероятности могут быть причастны к убийствам мирных жителей можно выделить морских пехотинцев. 1 апреля телеканал "Звезда" Министерства обороны РФ опубликовал статью, в которой со ссылкой на "командира подразделения морской пехоты Алексея Шабулина" утверждалось, что российские морпехи проводят "зачистку населенных пунктов" на направлении Гостомель-Буча-Озера. Радио Свобода не удалось определить, в какой именно войсковой части служит Шабулин, однако ранее дальневосточные СМИ сообщали о гибели под Киевом военнослужащего 155-й отдельной бригады морской пехоты, дислоцированной во Владивостоке. О военнослужащих этой бригады, направлявшихся "на учения в Беларусь", Радио Свобода писало в своем расследовании еще в январе, за месяц с лишним до начала войны.

Реакция России

Минобороны России назвало фейком многочисленные фото и видеосвидетельства, собранные в Буче в последние дни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал фото и видео из Бучи "инсценировкой украинских представителей и их западных покровителей". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Министерство обороны "выявило признаки видеоподлогов и тех или иных фейков" в материалах из Бучи, а также заметил, что "фактология и календарная последовательность событий" "не говорят в пользу утверждений" о расправе российских военных над мирными жителями.

О том, что российские военные не убирают тела погибших мирных жителей с улиц и трасс в местах, которые они контролируют, было известно и ранее. В репортаже Би-би-си от 1 апреля корреспондент издания Джереми Боуэн публикует и видео: на участке трассы между Киевом и Житомиром рядом с Бучей он насчитал 13 тел погибших. В репортаже показана стоянка российских военных близ трассы, а также приводятся свидетельства расстрелов мирных жителей. Боуэн побывал в этих местах вскоре после восстановления украинскими военными контроля над этой территорией. О том, что тела погибших можно встретить на улицах городов Киевской области, сообщали и чешские репортеры. Об этом они упоминают в репортаже из Ирпеня 11 марта.

О появлении массового захоронения в центре Бучи стало известно задолго до того, как город покинули российские военные. 12 марта директор Ирпенского городского центра первичной медико-санитарной помощи Андрей Левковский сообщил об этом и опубликовал видео первых захоронений. 2 апреля мэр Бучи рассказал агентству France Press, что в братских могилах на территории города похоронены уже 280 человек.

Российская сторона подчеркивает, что ее войска покинули Бучу 30 марта, а 31 марта было заявление украинских властей о том, что город освобожден украинской армией и упоминаний о погибших на улицах не было. Тем не менее, упоминавшееся выше заявление Минобороны РФ о том, что "российские морские пехотинцы ведут зачистку населенных пунктов в Киевской области", было сделано 1 апреля. Многочисленные фотографии о погибших, оставшихся на улицах, в СМИ стали публиковать в воскресенье 3 апреля, но журналисты некоторых западных изданий, рассказывавшие об убитых мирных жителях, побывали в Буче еще до этой даты.

Так, в репортаже журналистов агентства Reuters, побывавших в Буче сразу после ухода оттуда российских военных, есть рассказ женщины, которая объяснила, почему на ее одежде была белая повязка: такие заставляли носить российские военные. По ее словам, военные стреляли не только в окна домов, но и в нее: "после этого я вернулась домой и не могла говорить", – цитирует ее слова автор репортажа.

На рукавах некоторых убитых в Буче мирных жителей, тела которых оставались до недавнего времени на улицах города, а также на их связанных руках на фотографиях, действительно видны белые повязки.

3 апреля был опубликован доклад правозащитной организации Human Rights Watch под названием "Украина: очевидные военные преступления на контролируемых Россией территориях". В него вошли свидетельства, собранные правозащитниками ранее. В тексте есть свидетельство жительницы Бучи, которая покинула город 9 марта и рассказала о действиях солдат российской армии в первые недели после того, как они заняли город. Мирных жителей, по ее словам, заставляли под угрозой применения силы выходить из подвалов, в которых они прятались от артиллерийских обстрелов, и собираться на улице.

"В какой-то момент привели одного молодого человека, потом еще четырех. Солдаты приказали им снять сапоги и куртки. Они заставили их встать на колени на обочине дороги... Одному выстрелили в затылок. Он упал. Женщины кричали. Остальные четверо просто стояли на коленях. Командир сказал остальным находящимся на площади: "Не волнуйтесь. Вы все – нормальные, а это – грязь. Мы здесь, чтобы очистить вас от грязи", – рассказала жительница Бучи. По ее словам, когда она эвакуировалась из города 9 марта, тело застреленного у нее на глазах молодого человека все еще лежало на улице – там, где он погиб.

Местные жители вынуждены были хоронить на улицах убитых российскими военными не только в Буче, но и в других городах под Киевом, находившихся под контролем российских военнослужащих. В деревне Мотыжин возле городка Макаров к западу от столицы Украины после ухода оттуда российских военных были найдены тела старосты Ольги Сухенко и ее мужа. Игорь и Ольга Сухенко были взяты в плен в середине марта, все это время об их судьбе ничего не было известно. Это не первое убийство мэров украинских городов под контролем России. 7 марта стало известно об убийстве мэра Гостомеля Юрия Прилипко. По данным гостомельских властей, он был застрелен, когда развозил лекарства и продукты местным жителям.

Убийства представителей местных властей напоминают о происходившем в 2014 году в Донбассе. После того, как были заняты Славянск и Краматорск, пропал депутат Горловского горсовета Владимир Рыбак (он пытался снять с административного здания флаг "ДНР" и поменять его на флаг Украины). Его тело со следами пыток нашли после возвращения Украиной контроля над этой частью территорий Донбасса.