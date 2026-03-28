Кто заплатит за бензин? Рост цен – политическая угроза для Трампа

Профессор экономики Чикагского университета Константин Сонин и ведущий подкаста "Читая новости" Валентин Барышников обсуждают устройство американской политики.

Если искать что-то наиболее политически опасное для президента США Дональда Трампа внутри страны – это, наверное, цены на бензин. С начала войны против Ирана, то есть менее чем за месяц, они выросли примерно на доллар за галлон – со среднего уровня почти 3 доллара до почти 4. Это много, треть.

Америка – автомобильная цивилизация, 90 процентов передвижения людей – это частный транспорт. В Миннесоте республиканка Мишель Тафоя, выдвинувшаяся в Сенат, предложила американцам меньше съездить в Starbucks, чтобы снизить расходы на бензин. Непонятно, насколько это понравится избирателям, но это иллюстрация: в пригородах люди ездят на машинах в рестораны, магазины, кино, без машин жизнь практически не представима.

Рост цен на бензин касается почти всех, и это ухудшает отношение к президенту и республиканцам в преддверие выборов в Конгресс в ноябре, и так обещающих быть для них сложными: только что на локальных выборах во Флориде в округе, где находится резиденция президента Мар-а-Лаго, и где прежде выигрывали республиканцы, победила представительница Демократической партии.

Выдержки из подкаста:

– Республиканская Америка – это сельская Америка, соответственно, республиканцы больше ездят на машинах, чем те, кто голосует за демократов. То есть, в каком-то смысле, повысившиеся из-за войны цены на бензин наказывают в первую очередь избирателей республиканцев, в частности, избирателей президента.

– Но огромная часть избирателей живет в сабурбии, пригородах, и жизнь там тоже непредставима без машин. А сабурбия теперь все больше голосует за демократов.

– Да, наметился такой тренд в эру Трампа, из республиканских округов они стали превращаться в большей степени в демократические, и действительно оттуда нужно ездить либо на поездах, либо на машинах. Нет, конечно, демократических избирателей тоже касается повышение цен на нефть и, соответственно, повышение цен на бензин.

– Внешняя политика не очень волнует американского избирателя, как правило, за исключением тех случаев, когда американские войска участвуют в операциях "на земле", если это связано с большими потерями. Но пока этого не происходит.

Цены на бензин – это для нас внешняя политика

– Трудно себе представить американские выборы, на которых бы большую роль играла внешняя политика. Сейчас проходят локальные выборы в законодательные собрания штатов, довыборы, и мы видим, какие темы являются главными для политиков. Никто не старается говорить о внешней политике, все стараются говорить о росте цен, о том, что это снижает качество жизни. Соответственно, республиканцы сейчас расплачиваются за многочисленные обещания президента Трампа снизить цены на бензин. Цены на бензин – это для нас внешняя политика, для американского избирателя это не связано буквально с внешней политикой. Это то, что президент Трамп обещал [в ходе избирательной кампании]. Избиратели видят, подъезжая к заправке, что цены на бензин растут. Это не то, чего они ожидали.

– Предположим, кризис останавливается, Армузский пролив открывается, цены на нефть падают. Означает ли это, что избиратель увидит цены на бензоколонке и скажет: "Нормально", и поддержка президента вернется к базовому, докризисному уровню?

– Нет сомнений, что снижение цен на бензин, значительное, на 30% или 50%, к осени, поможет республиканским кандидатам. Избиратели не будут голосовать за президента Трампа больше никогда, но они будут голосовать за республиканцев, за тех кандидатов, которых которых он поддержал. Насколько поможет, я не так уверен, потому что мы видим, что рейтинг одобрения президента Трампа уже больше 12 месяцев падает. Он пока не достиг каких-то рекордно плохих показателей, он сейчас примерно на том же уровне, на котором был президент Обама в свой первый срок, президент Байден в свой срок. То есть это не какие-то запредельно низкие уровни, но это четкое снижение и разочарование по сравнению с ожиданиями, которые были в момент в начало президентства Трампа. И я не уверен, что изменение политики в одном отношении, снижение цен на бензин, способно полностью вот отменить этот негативный тренд разочарования. С другой стороны, то, что более низкие цены на бензин помогут республиканцам, я не сомневаюсь.

– Я пытаюсь понять, насколько нынешний кризис в форме скачка цен на бензин непоправим для администрации Трампа и республиканцев, и насколько распространится по всей экономике в форме инфляции, еще больше усиливая политическое давление на администрацию.

Американской экономике из-за этого кризиса ничего непосредственно не угрожает.

– Мне кажется, у нынешнего кризиса, войны США с Ираном, основная проблема состоит в том, что не так-то просто из него выйти. Не так понятно, можно ли каким-то образом прекратить эту войну и каким-то образом заключить сделку. Если бы мне сказали делать ставку, я бы скорее ожидал эскалации, чем прекращения боевых действий. С другой стороны, прямого ущерба, или угрозы серьезного ущерба для американской экономики от этой войны пока не видно, да и не совсем понятно, какой механизм может быть. Ну будут более высокие цены на нефть. Америка в целом – чистый экспортер нефти, производит нефти больше, чем потребляет. Соответственно, повышение цен на нефть может быть политически плохо для республиканцев, но нельзя сказать, что это негативно для американской экономики. Соответственно, американской экономике из-за этого кризиса ничего непосредственно не угрожает. Это угрожает республиканцам политически. Но главное – это то, что пока что из-за этого кризиса нет особенно простого выхода.

Президента Трампа привела к власти очень пестрая коалиция избирателей, очень разные группы. Иногда даже трудно сказать, какова позиция Трампа по некоторым вопросам, потому что порой он опирается на группы избирателей с противоположными взглядами, которых объединяет только то, что они голосовали за Трампа. Удержится ли эта эта коалиция? Есть некоторый процент, может, 10-15% избирателей, которые проголосовали за Дональда Трампа, потому что он убережет страну от новых войн. Это настоящие ядерные изоляционисты, которые не хотят, чтобы Америка участвовала в международных конфликтах. И пока удивительным образом кажется, что хотя какие-то отдельные люди отваливаются, но тем не менее по-прежнему в целом эта группа поддерживает президента Трампа.

– Мне кажется, МАГА не предаст своего президента. Да, в движении есть отдельные люди, которые против внешней политики Трампа, но, мне кажется, 99% МАГА преданы президенту. Но в целом избиратели, видимо, не столь идеологичны, как о них думают политики? Президенты выигрывают выборы и уверены, что избиратель поддержал их видение мира и дал им мандат на проведение его в жизнь. Но избиратели, по крайней мере, часть этой пестрой коалиции, хотят просто, чтобы были ниже цены на бензин, цены в магазинах, а лидер пропускает это и потом жестоко платит на выборах. И республиканцам во главе с президентом придется тяжело на предстоящих в ноябре выборах, потому что он занимается не тем, что было важно для большинства его избирателей – не то, что он игнорирует это, но это не самое главное для него, судя по тому, что он делает?

– Часть обещаний, которые президент Трамп дал, он, можно сказать, сдержал. Например, одно неявное обещание, которое он, конечно, дал американским избирателям, это быть внешним человеком, быть аутсайдером в Вашингтоне. Он по-прежнему аутсайдер в Вашингтоне, по-прежнему нарушает нормы, он по-прежнему борется с истеблишментом, по-прежнему говорит вещи, которые совершенно противоречат всему, что в принципе может сказать американский президент. Если считать, и, наверное, обосновано, что часть избирателей проголосовала за президента Трампа именно потому, потому что он не такой, как другие американские политики, это по-прежнему выполняется. А вот с обещанием не начинать новых войн, с обещанием понизить цены, эти обещания нарушены. Избиратели будут смотреть и на то, и на другое.

Главная опасность для республиканцев, что эти избиратели просто не придут на выборы

Я думаю, основная проблема республиканцев – то, что на выборы, на которых президент Трамп баллотируется (три раза он баллотировался, три раза было его имя в бюллетене), приходили выше ожиданий люди, которые либо голосуют редко вообще, либо те, что раньше голосовали за демократов и проголосовали за Трампа. Вот главная опасность для республиканцев – это то, что эти избиратели просто не придут на выборы. Им без президента Трампа даже и не интересно, им как бы не так важно. Имени Дональда Трампа не будет в бюллетене в ноябре 2026 года, они не придут. Вот на дополнительных выборах в законодательное собрание во Флориде в округе, где расположена Мар-а-Лаго, флоридская резиденция Трампа, – это республиканский округ, там обычно голосуют за республиканцев, – и Трамп поддержал республиканского кандидата, а избиратели выбрали демократа. Многие годы не избирали демократа, а сейчас демократическая кандидатка выиграла.