Кубань потратит 1,8 млрд рублей на вывезенных в регион украинцев

Из резервного фонда Краснодарского края дополнительно выделен 341 миллион рублей на размещение и питание граждан Украины, вывезенных с оккупированных Россией территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. Таким образом общие расходы Кубани на эти цели увеличены до одного миллиарда 800 миллионов рублей. Соответствующие постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Общее число вывезенных в Краснодарский край жителей Украины в документе не указано.

Эта сумма больше, чем заложенные в бюджет на 2023 год расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае (1,34 млрд), дополнительное образование детей (1 млрд), в три раза больше региональных расходов на национальную оборону (549 млн) и почти в четыре раза больше средств, выделенных на охрану окружающей среды (469 млн).

В июле губернатор Кондратьев уже подписал постановление, увеличивающее ассигнования на проживание и питание перемещенных в регион жителей Украины, в том числе с её оккупированных Россией территорий, более чем на 332 миллиона рублей – почти до полутора миллиардов рублей. Но и этих средств не хватило.