Кубань потратит 1,8 млрд рублей на вывезенных в регион украинцев

Из резервного фонда Краснодарского края дополнительно выделен 341 миллион рублей на размещение и питание граждан Украины, вывезенных с оккупированных Россией территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. Таким образом общие расходы Кубани на эти цели увеличены до одного миллиарда 800 миллионов рублей. Соответствующие постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев.
Общее число вывезенных в Краснодарский край жителей Украины в документе не указано.
Эта сумма больше, чем заложенные в бюджет на 2023 год расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае (1,34 млрд), дополнительное образование детей (1 млрд), в три раза больше региональных расходов на национальную оборону (549 млн) и почти в четыре раза больше средств, выделенных на охрану окружающей среды (469 млн).
В июле губернатор Кондратьев уже подписал постановление, увеличивающее ассигнования на проживание и питание перемещенных в регион жителей Украины, в том числе с её оккупированных Россией территорий, более чем на 332 миллиона рублей – почти до полутора миллиардов рублей. Но и этих средств не хватило.
- После начала войны у регионов России появились новые статьи расходов, связанные с вывезенными из Украины людьми. За 2022 год южные субъекты потратили на это сотни миллионов рублей. Контролировать подобные денежные потоки невозможно, считают опрошенные редакцией Кавказ.Реалии эксперты.
- В октябре в Краснодарском крае выдали первый жилищный сертификат для людей из оккупированной части Херсонской области – это произошло еще до отступления оттуда российских войск. За это время получатели сертификатов успели столкнуться и с российской бюрократией, и с отказами. Опрошенные редакцией Кавказ.Реалии эксперты называют эту сферу самой коррумпированной.
- Бюджет Ростовской области в 2023 году ушел в минус более чем на 47 миллиардов рублей – это 15% от доходов региона и предельное значение дефицита, которое допускает законодательство. Покрывать его будут кредитами, в то время как значительная доля дополнительно выделенных федеральных денег уйдет на расходы, связанные с войной против Украины.
- С начала полномасштабной войны Россия частично оккупировала Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, объявив их своими территориями.
- Международная правозащитная организация Human Rights Watch приравняла насильственное перемещение граждан Украины в Россию или на оккупированные территории к военным преступлениям. Украина называет вывоз украинцев "депортацией", Россия – "эвакуацией".
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