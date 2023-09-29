Кубанский блогер получил 8,5 лет колонии по статье о "фейках"

Новокубанский райсуд Краснодарского края признал блогера Александра Ноздринова, известного как "Саня Новокубанск", виновным в распространении "фейков" про российскую армию. Его приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима с запретом на работу в СМИ на четыре года.

По информации правозащитного проекта "Сетевые свободы", приговор блогеру вынесли по пунктам соответствующей статьи уголовного кодекса, которые касаются распространения недостоверных сведений из корыстных побуждений и по мотивам ненависти, отмечает Кавказ.Реалии.

По версии следствия, Ноздринов разместил в телеграм-канале ранее обнаруженные им в интернете фотографии разрушенных зданий и сопроводил снимки подписью "Украинские города после прихода «освободителей»". Доказательством в деле были названы показания засекреченного свидетеля. При этом сам Ноздринов утверждает, что даже не знал о существовании телеграм-канала, в котором якобы публиковал "фейки".

Блогер настаивает, что привлечение его к уголовной ответственности является местью сотрудников силовых структур и прокуратуры за его антикоррупционные публикации. Александр Ноздринов вёл в телеграме и ютубе каналы под названием "Саня Новокубанск". В них он критиковал действия ряда представителей правоохранительных органов, и в особенности сотрудников ГИБДД, пишет проект "ОВД-Инфо".

С марта 2022 года Ноздринов находится в СИЗО Армавира.