Петербургский программист заочно арестован из-за двух ссылок ВКонтакте

Суд в Санкт-Петербурге заочно арестовал программиста Николая Веприкова по статье о так называемых фейках о российской армии. Как сообщает ОВД-Инфо, поводом для возбуждения уголовного дела стали два антивоенных поста в социальной сети ВКонтакте. Веприкова также объявили в межгосударственный розыск.
Как утверждает следствие, в 2022 году Веприков опубликовал в соцсети два поста со ссылками на ютуб-ролики о последствиях российского вторжения в Украину. Обвиняемый признал авторство постов, однако отказался признать себя виновным в распространении "фейков".
23 июня дома у Веприкова прошел обыск, после которого его задержали и предъявили обвинение. На следующий день Невский районный суд арестовал его на два месяца. Однако 27 июля Городской суд Санкт-Петербурга постановил изменить меру пресечения и выпустить программиста из СИЗО. После этого он покинул Россию.
По словам самого Веприкова, он остро переживал то, что происходит в Украине. "Я чувствовал, что моё молчание – это предательство моих принципов и ценностей и сделка с совестью", - сказал он.
- Административная и уголовная статьи о так называемых фейках о российской армии были добавлены Госдумой в российское законодательство вскоре после её вторжения в Украину. Дискредитацией суды признают сообщение любой позиции о войне в Украине, противоречащей официальной точке зрения Москвы.
- Российские суды вынесли уже десятки приговоров по делам о так называемых "фейках об армии", в том числе заочно - Александру Невзорову, Илье Красильщику, Дмитрию Глуховскому. Максимальный срок - восемь с половиной лет колонии - получил политик Илья Яшин. Как правило, приговоры выносились именно в связи с высказываниями об убийствах в Буче или Мариуполе. Оправдательных приговоров по этой статье не бывает.
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