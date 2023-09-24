Петербургский программист заочно арестован из-за двух ссылок ВКонтакте

Суд в Санкт-Петербурге заочно арестовал программиста Николая Веприкова по статье о так называемых фейках о российской армии. Как сообщает ОВД-Инфо, поводом для возбуждения уголовного дела стали два антивоенных поста в социальной сети ВКонтакте. Веприкова также объявили в межгосударственный розыск.

Как утверждает следствие, в 2022 году Веприков опубликовал в соцсети два поста со ссылками на ютуб-ролики о последствиях российского вторжения в Украину. Обвиняемый признал авторство постов, однако отказался признать себя виновным в распространении "фейков".

23 июня дома у Веприкова прошел обыск, после которого его задержали и предъявили обвинение. На следующий день Невский районный суд арестовал его на два месяца. Однако 27 июля Городской суд Санкт-Петербурга постановил изменить меру пресечения и выпустить программиста из СИЗО. После этого он покинул Россию.

По словам самого Веприкова, он остро переживал то, что происходит в Украине. "Я чувствовал, что моё молчание – это предательство моих принципов и ценностей и сделка с совестью", - сказал он.