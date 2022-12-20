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Курьеры "Яндекс.Еды" объявили пятидневную забастовку

В Москве и Санкт-Петербурге началась пятидневная забастовка курьеров, работающих в сервисе "Яндекс.Еда" с требованием повысить зарплату. Об этом сообщает профсоюз "Курьер" в своём телеграм-канале.

По данным профсоюза, более 600 курьеров "Яндекс.Еды" могут не выйти на работу в период с 20 по 25 декабря. Кроме того, доставщикам предложили "блокировать кассы ресторанов, задерживая очереди, чтобы оказать давление на партнеров "Яндекса".

Согласно сообщению, помимо повышения зарплат, курьеры намерены добиваться заключения трудовых договоров, пересмотра системы штрафов и уменьшения зон доставки - до двух километров для пеших курьеров.

В то же время в пресс-службе "Яндекс.Еды" "Коммерсанту" сообщили, что сервис работает в штатном режиме, а жалоб от курьеров не поступало.

Профсоюз "Курьер" появился в июне 2020 года после того, как несколько десятков курьеров Delivery Club собрались возле офиса компании, протестуя против ухудшения условий труда, массовых увольнений и необоснованных штрафов.

В апреле суд в Москве на два месяца арестовал председателя профсоюза Кирилла Украинцева, признав его виновным в неоднократном нарушении порядка проведения митингов. По версии следствия, Украинцев призывал курьеров и таксистов выходить на протесты против нарушения трудовых прав.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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