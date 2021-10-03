Протест негарантированных. Кого защищает профсоюз "Курьер"

Накануне выборов в Государственную думу России в Москве задержали Кирилла Украинцева, лидера профсоюза "Курьер". Коптевский районный суд столицы дал ему десять суток административного ареста: лидер профсоюза вышел на свободу 23 сентября. Изолировали Украинцева за призыв в инстаграме годичной давности к акциям солидарности с аспирантом МГУ Азатом Мифтаховым. Причем за этот же самый призыв, но только размещенный во "ВКонтакте", Украинцев уже провел под арестом пять суток в прошлом году.

Однако не только протестная деятельность лидера привлекает внимание российских силовых структур и властей в целом к организации людей, занимающихся доставкой. Радио Свобода выяснило, как устроено протестное движение курьеров.

Не признанные работниками

Профсоюз "Курьер" появился чуть больше года назад, в начале пандемии, и попал в новости организацией массовой акции протеста у офиса Delivery Club. Помимо Delivery, постоянным оппонентом профсоюза является "Яндекс.Доставка".

Профсоюз курьеров официально не зарегистрирован. В его деятельности принимают участие как сами курьеры, так и активисты различных социалистических организаций – оказывают юридическую поддержку, помогают монтировать ролики на YouTube, печатать агитацию.

– Первый конфликт, которым занялся профсоюз: обратились около 30 человек, за несколько месяцев пандемии им недоплатили очень большие деньги. Ребят просто отключили: они заходят в приложение, а оно не дает заказы. Когда ты работаешь на обычной работе, у тебя есть процедура увольнения. А тут тебя просто отключают, без каких-либо последствий для работодателя, – рассказывает Радио Свобода Максим Шульгин, оргсекретарь профсоюза "Курьер".

Профсоюз дважды выводил курьеров к офису Delivery Club, один раз их встретили усиленные наряды полиции, второй раз – пустили в здание.

– Ребят, чтобы они в своей зеленой униформе не стояли на проходной, пустили внутрь, в актовый зал. Разговаривал с ними заместитель генерального директора. Реально отменили несколько огромных штрафов, несколько штрафов снизили, – продолжает Шульгин.

По его мнению, главная проблема – корпорации не признают курьеров своими работниками. Таким образом, у курьеров нет никаких социальных гарантий. Кроме того, корпорации работают через фирмы-посредники, которые обманывают курьеров – задерживают зарплаты, выдумывают штрафы, съедающие до половины заработка.

– Когда нам говорили, что должны привиться 60 процентов работников сферы услуг, платформенные компании всячески пытались заставить курьеров и таксистов сделать прививки. Грозились отключить от приложений. Но потом от своих слов отказались. Почему? Потому что, по бумагам – никто из них не работник этих платформ. Ни один курьер в России не имеет договора с Mail.ru или Yandex, – говорит профсоюзный активист.

Если курьер обратится в профсоюз, за него не будут отстаивать его права, но ему будут помогать. Объяснят принцип работы внутренних чатов для курьеров Yandex и Delivery club, где можно оспорить штрафы. Если на этой стадии проблема не решилась – помогут обратиться в суд.

По словам Шульгина, важнейший ресурс борьбы курьеров – информационный. Крупные службы доставки готовы отказываться от штрафов, дабы не портить свою репутацию скандалами.

Разные зарплаты

– "Курьер" действует в очень специфической сфере, так называемая "платформенная занятость" – воплощение всего самого страшного для работника, что есть в прекарной (негарантированной. – РС) занятости. Отсутствие трудового договора, полное отсутствие гарантий на случай заболеваний, травм. Работник считается самостоятельным предпринимателем, который сам за все отвечает. Хотя, конечно, это именно наемный труд. Прекарная занятость – общемировая проблема. В странах третьего мира, например в Индии, есть успешный опыт организации таких работников в профсоюзы, – рассказывает Радио Свобода Павел Кудюкин, бывший замминистра труда России.

Руководитель пресс-службы Superjob Наталья Ильченко говорит, что за время пандемии потребность в курьерах выросла многократно.

– Спрос на курьеров за год (с весны 2020 года по весну 2021-го) вырос в четыре раза, среднее зарплатное предложение – в два раза. Если до пандемии требовались в основном пешие курьеры, доставлявшие заказы в пределах города, сейчас наиболее востребованы курьеры с личным автомобилем, готовые совершать выезды за пределы населенного пункта: в другие города, деревни, дачные поселки в пределах области. Осенью и зимой спрос на доставку ещё и сезонно растет: начинается пора распродаж, ретейлеры готовятся к "черной пятнице". Среднерыночное зарплатное предложение в Москве у курьера при полной занятости составляет более 73 тысяч рублей. Для велокурьеров – 110 тысяч рублей. Для курьера на личном автомобиле зарплатный максимум достигает 175 тысяч рублей. Это при выполнении большого количества заказов ежедневно. Сколько именно – нет информации.

Ильченко отмечает, что ее компания имеет дело с цифрами, которые озвучивают работодатели. Сколько заказов надо за эти деньги развезти, какие бывают штрафы – Superjob неизвестно.

Такие зарплаты есть в компаниях, где курьеры в штате организации, перевозят важные документы. Галина, собеседница Радио Свобода, говорит, что получает около 40 тысяч рублей в месяц при пятичасовом рабочем дне, но ей иногда приходится, в том числе, перевозить наличные деньги на общественном транспорте.

Если нет личного знакомства курьера с работодателем и доверия между ними, оплата принципиально ниже. Ахмед, работник Delivery Club, рассказал Радио Свобода, что ему платят 120 рублей за заказ, и порядка 20 рублей – за каждый километр доставки.

В пресс-службах "Яндекс.Доставки" и Delivery Club Радио Свобода отказались комментировать деятельность профсоюза "Курьер".