Курс доллара впервые с мая превысил 69 рублей

Курс доллара на Московской бирже в пятницу впервые с мая превысил отметку в 69 рублей. Евро вырос до 74 рублей. Опрошенные РБК эксперты объясняют резкий рост валют "геополитическими рисками" и падением цен сырьевых активов.

Ранее страны "Группы семи" и Австралия договорились о предельной цене за баррель российской танкерной нефти в 60 долларов. До этого тот же потолок установили страны Евросоюза. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что власти страны разрабатывают меры, которые позволят отказаться от поставок нефти в страны, установившие потолок цен на российскую нефть. "Даже если России придется несколько сократить добычу." - отметил Новак.

Как сообщает Forbes, в начале декаде декабря стоимость контрактов на российскую нефть Urals упала до 45 долларов за баррель. При этом ещё середине октября её средняя цена составляла около 70,6 долларов за баррель.

Опрошенные журналом аналитики также отмечают, что рост валют может быть связан с предстоящими долгими каникулами, когда на рождественские праздники уйдут США и Европа, а потом начнутся новогодние праздники Россия. Это создаёт повышенный спрос на валюту, а участники рынка могут заблаговременно уходить из рублёвых активов на этот период.

Ранее страны Евросоюза договорились о введении потолка цен на газ. Ограничения вступят в силу с 15 февраля, если стоимость газа на TTF (крупнейшей виртуальной торговой точке в Нидерландах) будет превышать 180 евро за мегаватт-час в течение трёх дней. В Москве решение ЕС назвали "посягательством на рыночные процессы".