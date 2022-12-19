Страны ЕС договорились ввести потолок цен на газ

Министры энергетики стран Евросоюза в понедельник, 19 декабря, договорились ввести потолок цен на газ. Ограничения вступят в силу с 15 февраля, если стоимость газа на TTF (крупнейшей виртуальной торговой точке в Нидерландах) будет превышать 180 евро за мегаватт-час в течение трёх дней.
Перед введением предельной стоимости стороны несколько недель вели переговоры о том, как лучше справиться с энергетическим кризисом в Европе. Достичь соглашения на двух предыдущих собраниях не удалось. В частности скептически отнеслась к новой мере Германия – как страна с крупнейшим газовым рынком в регионе, пишет BBC. Её поддержали Нидерланды, Австрия и Венгрия.
"Никто в Германии не против низких цен на газ, но мы знаем, что нужно быть очень осторожными, чтобы из лучших побуждений не причинить зла", - заявил министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек.
Итоговый потолок оказался значительно ниже, чем первоначальное предложение Еврокомиссии, которая призывала ввести предельную стоимость в размере 275 евро за мегаватт-час.
- После начала войны Россия прекратила поставки газа в несколько стран ЕС, а некоторые страны, например, Польша, Болгария, Финляндия, Нидерланды, Дания сами отказались от российского газа.
- В начале декабря 2022 года страны "Большой семёрки" и Австралия договорились о предельной цене за баррель российской танкерной нефти в 60 долларов. Ранее тот же потолок установили страны Евросоюза.
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