ЕС установил потолок цен на нефть из России в размере $60 за баррель

Страны ЕС договорились о введении предельной цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Совет Евросоюза утвердил решение после того, как Польша, которая была единственной страной, не соглашавшейся с потолком цен, одобрила предложенные меры.

Минфин США объявил, что потолок цен на российскую нефть установят от 60 долларов за баррель, 1 декабря.

Послы 27 стран ЕС долгое время не могли договориться о предельной цене. В частности, Польша отклонила предложенные ранее 65 долларов за баррель, посчитав, что это "слишком щедро" для Москвы.

Варшава и страны Балтии требовали установить потолок цены на российскую нефть в 30 долларов за баррель. Такого же мнения придерживалась и не входящая в ЕС Украина. Ряд других стран, в частности Греция, настаивали на более высоком потолке.

Санкции в отношении российской нефти вступают в силу 5 декабря. В преддверии этой даты стоимость перевозки российских энергоресурсов выросла почти в два раза. По информации Bloomberg, ставки на перевозки между портами на Балтийском море и Индией могут составить около 15 миллионов долларов при погрузке после 5 декабря. Ранее они составляли от девяти миллионов до 11,5 миллионов долларов.

США и Евросоюз отказались от закупок российской танкерной нефти, но при покупке по цене выше потолка покупать её фактически не смогут и другие страны: танкеры нельзя будет застраховать крупнейшими в мире страховщиками, и её нельзя будет перевозить крупнейшим в мире танкерным флотом Греции.

Россия обещала не продавать нефть по цене ниже рыночной странам, которые присоединятся к ограничениям. Вместе с тем предполагается, что цена чуть ниже рынка приведёт к тому, что соблюдать ограничения будут крупнейшие покупатели российской танкерной нефти – Китай и Индия.

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